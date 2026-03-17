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항공료 부풀려 빼돌린 인천 기초의원 등 24명 송치

입력:2026-03-17 10:32
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해외 출장 항공료를 부풀려 빼돌린 혐의로 인천 기초의회 의원과 공무원 등이 검찰에 넘겨졌다.

인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 사기 등 혐의로 인천 기초의회 A 의원을 포함한 24명을 검찰에 불구속 송치했다고 17일 밝혔다.

송치 대상에는 인천시의회와 5개 기초의회 공무원 11명, 여행사 직원 12명이 포함됐다. 일부 공무원에게는 허위공문서작성·행사 혐의도 함께 적용됐다.

A 의원 등은 2023∼2024년 공무 국외 출장 항공료를 부풀려 자신이 부담해야 하는 출장 경비로 사용한 혐의를 받고 있다. 이들이 빼돌린 금액은 3억여원에 이르는 것으로 조사됐다.

앞서 인천경찰청은 국민권익위원회로부터 248명에 대한 수사 의뢰를 받은 뒤 조사를 통해 A 의원 등 24명의 혐의가 인정된다고 보고 사건을 검찰에 송치했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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김민 기자
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