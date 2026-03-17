부산 건축을 걸으며 본다…‘뚜벅뚜벅 건축투어’ 운영
센텀 등 5개 코스…건축해설사 동행
주말 정기 운영…2시간30분 코스
부산의 주요 건축자산을 걸으며 체험하는 시민 참여형 건축투어가 연중 운영된다.
부산시는 부산국제건축제조직위원회와 함께 ‘뚜벅뚜벅 부산건축투어’를 운영한다고 17일 밝혔다.
이 프로그램은 도심 건축물을 따라 걸으며 건축의 역사와 가치를 체험하는 시민 참여형 콘텐츠로 도시·건축에 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있다.
투어는 3~6월과 9~12월 주말마다 진행되며, 회차당 3명 이상 신청 시 운영된다. 단체 투어는 연중 상시 운영된다.
투어는 센텀시티, 유엔·문화, 원도심, 동래전통, 산복도로 등 총 5개 코스로 구성됐다. 현대건축부터 근현대 유산, 전통 건축까지 부산의 다양한 건축자산을 한 번에 살펴볼 수 있다.
특히 산복도로 코스는 부산역과 인접해 접근성이 좋고 항구도시의 풍경을 함께 체험할 수 있어 관광객 참여가 많은 편이다.
투어는 매주 토요일 오후 2시와 일요일 오전 10시에 진행되며 코스별로 2시간30분가량 소요된다. 총 21명의 건축문화해설사가 동행해 건축물의 역사와 의미를 설명한다.
참가 신청은 부산국제건축제 누리집에서 하면 된다. 참가비는 1인당 5000원(보험 가입, 브로슈어 제공 등)이다.
부산시는 2028 세계디자인수도 선정에 맞춰 건축투어 콘텐츠를 국제화하는 방안도 검토하고 있다.
배성택 부산시 주택건축국장은 “건축에 담긴 이야기를 직접 걸으며 경험하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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