한상진·박정은, 부산시 미디어 소통 홍보대사 위촉
배우·프로농구 감독 부부 동시 위촉
부산 정착 5년·올림픽 4회 출전 상징성
미디어 소통 강화 도시브랜드 홍보 기대
부산시가 배우 한상진과 BNK 썸 여자프로농구단 박정은 감독을 미디어 소통 홍보대사로 위촉했다.
부산시는 지난 16일 시청 국제의전실에서 두 사람을 홍보대사로 위촉했다고 17일 밝혔다. 임기는 2년이다.
배우 한상진은 드라마와 예능을 넘나들며 활동해 온 배우로, 부산에 정착한 지 5년째다. 최근에는 웹 예능 ‘부산댁 한상진’을 통해 부산에서의 일상을 공유하며 시민과 소통하고 있다.
박정은 감독은 부산 출신으로 올림픽 4회 연속 출전과 프로농구 최초 여성 감독 우승을 이끈 인물이다. 현재 BNK 썸 감독으로 활동하며 부산 스포츠를 대표하는 상징으로 자리 잡았다.
부부인 두 사람은 각각 ‘부산의 사위’와 ‘부산의 딸’이라는 상징성을 바탕으로 더 친근하고 진정성 있는 홍보 메시지를 전달할 것으로 기대된다.
이들 부부는 앞으로 시 공식 채널 등을 통해 부산 홍보 활동을 펼칠 예정이다. 시는 방송과 스포츠 분야에서 영향력을 가진 두 인물이 시민과의 소통을 강화하고 도시 브랜드 이미지를 높이는 데 기여할 것으로 보고 있다.
박형준 부산시장은 “두 사람이 보여준 부산에 대한 애정이 그 어떤 홍보보다 강력한 메시지가 될 것”이라며 “부산과 함께 성장하는 동행이 되기를 바란다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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