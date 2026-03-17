대구시 8·9급 공무원 720명 채용…거주지 제한 부활
대구시는 8·9급 공무원 신규 채용을 위한 ‘2026년도 제2회 공개경쟁임용시험’ 원서접수를 23~27일 실시한다고 17일 밝혔다.
이번 제2회 임용시험 선발인원은 720명으로 올해 치러지는 시험 중 가장 큰 규모다. 이는 전년 대비 397명 증가(123%)한 수준으로 최근 4년 내 최대 선발 규모다. 시는 이번 채용이 지역 고용 시장에 활기를 불어넣고 청년 일자리 창출에도 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.
직렬별 선발인원은 행정직 305명, 세무직 72명, 전산직 9명, 사회복지직 108명, 사서직 4명, 속기직 3명, 공업직 51명, 농업직 3명, 녹지직 26명, 보건직 10명, 간호직 28명, 환경직 15명, 시설직 61명, 방재안전직 11명, 방송통신직 14명이다.
응시원서는 지방자치단체 인터넷원서접수센터를 통해 접수할 수 있다. 특히 지역 인재 보호를 위한 ‘거주지 제한 요건’이 다시 적용되는 만큼 응시자는 공고문에 명시된 거주요건과 직렬별 응시에 필요한 자격증 등 응시 자격을 사전에 확인해야 한다. 6월 20일 필기시험, 7월 16일 필기 합격자 발표와 면접시험, 8월 28일 최종합격자를 발표 순으로 진행된다.
시험 일정과 선발 예정 직렬, 시험과목 등 자세한 정보는 대구광역시 홈페이지 ‘시험정보’에서 확인할 수 있다.
안중곤 대구시 행정국장은 “대구 발전을 이끌어갈 지역 맞춤형 인재를 선발하기 위해 공정하고 투명한 임용시험을 준비할 것”이라며 “전문성과 역량을 갖춘 지역 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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