부산시가 도시공간 전략을 총괄할 ‘총괄계획가’에 최열(사진) 부산대 공과대학 명예교수를 위촉했다.
부산시는 17일 시청 접견실에서 최 교수를 총괄계획가로 위촉했다고 밝혔다.
총괄계획가는 비상근 형태로 근무하며 도시공간 정책과 종합계획 수립, 주요 개발사업 발굴·기획 등에 대한 자문 역할을 맡는다. 주요 도시계획 안건과 상위 계획에 대한 검토·자문도 수행한다.
최 총괄계획가는 부산대 행정학 학사와 이론 행정학 석사를 거쳐 미국 남가주대에서 도시·지역 계획학 박사 학위를 받았다. 부산시 도시계획위원회 위원장을 지냈으며 현재 국토교통부 중앙도시계획위원회 위원으로 활동하고 있다. 도시계획 분야 학술지 편집위원장을 맡는 등 관련 분야에서 활동해 왔다.
부산시는 이번 총괄계획가 위촉을 통해 15분도시, 북항 재개발 등 주요 도시공간 정책을 통합적으로 조정하고 도시 전략의 일관성을 높인다는 구상이다.
시는 최 총괄계획가의 경험을 바탕으로 도시공간 전략을 체계화하고 미래도시 모델 구축에 속도를 낼 것으로 기대하고 있다.
최 총괄계획가는 “도시계획을 통해 부산이 미래도시 모델로 자리 잡을 수 있도록 힘을 보태겠다”고 말했다.
박형준 부산시장은 “도시공간 전략의 전환이 필요한 시점에서 최 교수의 역할이 클 것”이라며 “부산이 글로벌 미래도시로 도약하는 데 힘이 될 것”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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부산시 총괄계획가에 최열 부산대 명예교수 위촉
도시공간 정책·종합계획 자문 역할
15분도시·북항 개발 등 전략 총괄
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