부산 신혼부부 전세이자 지원…연 최대 400만원
2분기 400세대 27일부터 신청 접수
연소득 1억3천만원 이하 대상 지원
최대 2억 대출·이자 2.0% 지원
부산시가 신혼부부의 전세자금 부담을 낮추기 위한 이자 지원 사업을 이어간다.
부산시는 ‘신혼부부 주택 융자 및 대출이자 지원 사업’ 2분기 신청을 오는 27일부터 다음 달 9일까지 접수한다고 17일 밝혔다.
이 사업은 무주택 신혼부부의 전세자금 대출이자를 지원하는 제도로 2020년 도입 이후 지난해까지 6300가구 이상이 혜택받은 부산시 대표 주거지원 정책이다.
지원 대상은 부산에 거주하는 무주택 신혼부부로 혼인 7년 이내 부부 또는 3개월 이내 결혼 예정인 예비 신혼부부다. 부부 합산 연 소득 1억3000만원 이하, 임차보증금 4억원 이하 주택 등의 요건을 충족해야 한다.
선정된 신혼부부는 전세자금 대출 시 최대 연 2.0%의 이자를 지원받으며 연간 최대 400만원까지 부담을 줄일 수 있다. 대출 금리는 연 3.5% 고정금리로 소득에 따라 일부를 시가 지원한다. 대출 한도는 임차보증금의 90% 이내에서 최대 2억원이다.
지원 기간은 기본 2년이며 출산·임신 시 자녀 1명당 2년씩 연장돼 최대 10년까지 가능하다.
이번 2분기에는 총 400가구를 선정하며 신청자가 많을 경우 무작위 추첨으로 대상자를 정한다.
신청은 부산은행 모바일뱅킹 앱을 통해 가능하며 결과는 다음 달 15일 부산시 누리집에 발표된다.
박설연 부산시 여성가족국장은 “신혼부부가 안정적으로 정착할 수 있는 주거 기반을 마련하는 것이 중요하다”며 “체감도 높은 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사