부산시, 지역특화 일자리사업 추진…820명 고용
50억원 투입 관광·제조 일자리 확대
중앙서 이관 맞춤형 일자리 모델 구축
청년 정착·기업지원 선순환 구조 추진
부산시가 중앙정부 중심으로 추진되던 일자리 사업 일부를 이관받아 지역 맞춤형 일자리 모델 구축에 나섰다.
부산시는 국·시비 총 50억원을 투입해 관광·마이스와 제조업을 중심으로 ‘2026년 지역특화 일자리 창출 사업’을 본격 추진한다고 17일 밝혔다. 이를 통해 820여명의 신규 고용을 창출한다는 계획이다.
이번 사업은 기존 중앙 부처 주도의 ‘지역산업 맞춤형 일자리 지원사업’ 일부가 자치단체로 이관되면서 시가 직접 기획·운영하는 방식으로 전환된다는 점에서 특징이다. 지역 산업 구조와 현장 수요를 반영해 정책을 설계할 수 있게 되면서 일자리 정책의 실효성도 높아질 것으로 기대된다.
사업은 관광·마이스와 제조업 등 부산 주력 산업을 중심으로 10개 세부 과제로 구성됐다. 관광·마이스 분야에서는 청년 유입 확대와 기업 경쟁력 강화를 동시에 추진한다. 청년이 지역 기업에 안정적으로 정착할 수 있도록 1인당 300만원의 정착금과 멘토링을 지원하고, 재직자를 대상으로 근로환경 개선과 복지 향상을 위한 지원도 병행한다. 또 신규 채용 시 1인당 최대 800만원을 지원하는 기업 성장 지원사업도 포함됐다.
제조업 분야에서는 숙련 인력 유지와 산업 전환 대응에 초점을 맞췄다. 기계·부품·철강 분야 숙련 기술자의 고용 안정을 위해 기업당 최대 750만원의 장려금과 근로자 인센티브를 지원하고, 뿌리·철강 산업과 조선기자재 업종에는 채용 1인당 최대 1000만원 수준의 지원이 이뤄진다. 이와 함께 판로 개척과 공정 개선, 기술개발을 지원하는 사업을 통해 산업 경쟁력 강화와 신규 고용을 동시에 유도한다.
특히 관광·마이스 등 주력 산업을 대상으로 한 맞춤형 고용서비스 지원 사업을 통해 약 400명의 고용 창출이 이뤄질 전망이다. 직무교육과 인력 매칭을 통해 기업과 구직자 간 미스매치도 줄인다.
시는 이번 사업을 통해 기업 성장과 고용 확대가 선순환하는 산업 생태계를 구축한다는 계획이다.
박형준 부산시장은 “지역 산업 경쟁력 강화와 양질의 일자리 창출은 부산의 지속가능한 성장의 핵심”이라며 “지역 인재들이 부산에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원을 확대하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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