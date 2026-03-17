대학병원·지하철 연장 호재…김포 풍무역세권 개발 순항
경기 김포시에서 추진되는 풍무역세권 도시개발사업이 대학병원 유치와 서울지하철 5호선 연장 등 잇단 호재 속에 본격적인 사업 추진에 속도를 내고 있다.
김포도시공사는 풍무역세권 도시개발사업이 김포시의 행정 지원과 정책적 결정에 힘입어 교통·의료·교육 인프라를 갖춘 자족형 도시 조성 사업으로 순조롭게 진행되고 있다고 17일 밝혔다.
특히 김포시와 공사, 인하대학교는 지난 4일 ‘인하대 김포메디컬캠퍼스 부지 제공 협약’을 체결하고 대학병원 유치를 위한 구체적인 사업 추진 로드맵을 마련했다.
향후 공사와 인하대는 매월 정기 실무협의회를 운영하며 사업 추진을 위한 협력 체계를 강화할 계획이다.
교통 여건도 개선될 전망이다. 김포시가 추진해 온 서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업이 지난 10일 예비타당성 조사를 통과하면서 풍무역세권 사업지구의 개발 기대감도 높아지고 있다. 이에 따라 사업지구 내 공동주택 분양 역시 더욱 탄력을 받을 것으로 예상된다.
풍무역세권에는 총 5937세대 규모의 주거 단지가 조성된다. 이 가운데 3551세대는 2025년 분양을 완료했으며, 2026년에는 4월 B1블록(BS한양), 5월 C5블록(호반건설 주상복합), 7월 B4블록(호반산업) 등 총 2386세대가 추가로 분양될 예정이다.
교육 환경도 강화된다. 김포시와 교육지원청은 2025년 11월 ‘풍무역초(가칭)’와 단설유치원 ‘풍무역유(가칭)’ 설립을 확정했으며, 입주 시기에 맞춰 2029년 3월 개교를 목표로 추진하고 있다. 이에 따라 단지 내에서 안전하게 통학이 가능한 ‘초품아’ 환경이 조성될 전망이다.
지역 경제와의 상생 노력도 이어지고 있다. 공사는 지역 경제 활성화를 위해 관내 인력과 장비를 우선 활용하도록 시공사에 권고하고 있으며, 전체 공사비 약 1900억원 가운데 현재까지 체결된 부지 조성공사 하도급 계약액 449억원 중 약 55%인 248억원을 김포 지역 업체와 계약했다.
현재 부지 조성 공사의 공정률은 약 25% 수준이며, 사업구역 내 풍무역 2번 출구 연결 통로 공사도 진행 중이다. 공사는 2026년 농번기 이전까지 농배수로 공사를 완료해 농업용수 공급에 차질이 없도록 할 계획이다.
이형록 김포도시공사 사장은 “풍무역세권 도시개발사업은 김포시의 추진력과 공사의 전문성이 결합된 민관 협력 사업”이라며 “대학병원과 교육시설, 철도망을 갖춘 김포의 새로운 랜드마크를 조성해 시민들의 삶의 질을 높이겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사