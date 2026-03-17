[속보]경찰, 美공항 폭파 협박범 검거…20대 한국인 남성
경찰이 미국 공항을 폭파하겠다고 협박 글을 게시한 20대 남성을 검거해 검찰에 넘겼다.
17일 경찰에 따르면 서울경찰청 사이버수사과는 공중협박 혐의를 받는 20대 한국인 남성 A씨를 불구속 상태로 이날 검찰에 송치했다.
A씨는 지난해 3월 20일 미국 디트로이트 공항 홈페이지 게시판에 영문으로 폭파 협박 글을 게시한 혐의를 받는다.
경찰은 미국 국토안보수사국(HSI)와 공조해 A씨를 검거했다고 한다.
경찰 관계자는 “시민들에게 불안감을 조성하고 사회 안전망을 교란하는 중대한 범죄 행위”라며 “국내외를 불문하고 국제 공조 등 국경을 넘는 수사를 통해 작성자를 끝까지 추적해 검거할 방침”이라고 밝혔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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