[단독]국힘 서울시장 ‘플랜B’는 초선 박수민…오늘 접수

박수민 국민의힘 의원이 지난해 9월 26일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 약 15시간30분째 정부조직법 반대 필리버스터를 하던 중 참관 온 초등학생들에게 덕담을 하다 눈물을 보이고 있다. 뉴시스

이날 후보 접수를 위해 제출 서류 등을 준비하고 있는 것으로 전해졌다. 박 의원은 강남을을 지역구로 둔 초선 국회의원으로 지난 22대 총선 당시 경제 분야 전문가로 인재 영입됐다.