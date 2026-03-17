전남 새청무쌀 전국 간편식 본격화… GS리테일 협력 확대
새청무 쌀, GS25 도시락 재료로 전국 유통 시작
연간 2만t 간편식 시장 활용
박상미 “쌀 소비 확대정책 지속 추진…전남 쌀산업 경쟁력 강화”
전남도는 GS리테일과 협력해 대표 쌀 품종인 ‘새청무’를 도시락, 삼각김밥 등 간편식 원료로 공급하기 위한 첫 상차식을 장흥 정남진통합RPC에서 개최했다. 이번 행사를 기점으로 GS25 편의점과 GS더프레시를 통해 전국적으로 새청무 쌀 공급이 본격적으로 시작됐다.
17일 전남도에 따르면 전날 열린 상차식에는 전남도와 장흥군, 농협 등 관계자 20여 명이 참석한 가운데 새청무쌀 8t이 첫 출하됐다. 순천농협도 4월 초 첫 상차를 계획하고 있다. 이번 공급은 전남 순천농협, 정남진통합RPC, 해남 화산농협에서 생산한 새청무 쌀을 GS리테일 간편식 제조공장에 원료로 공급하는 방식으로 이뤄진다.
앞으로 약 2만t 규모의 새청무 쌀이 공급될 예정이다. 이는 전남·광주 인구 320만 명이 약 42일간 소비할 수 있는 양이다. 이 쌀은 전국 7개 공장에서 도시락, 삼각김밥 등 간편식 제품으로 가공돼 GS25 편의점과 GS더프레시 매장에서 판매된다.
1인 가구 증가와 간편식 소비 확대에 따라 즉석식품 시장이 성장하는 상황에서 전남 쌀의 새로운 소비처 확보와 안정적 판로 확대에 도움이 될 것으로 기대된다.
전남도는 대형 유통업체와의 협력을 확대해 전남 쌀을 활용한 다양한 간편식 제품 개발과 판로 개척을 지속적으로 추진할 계획이다.
박상미 전남도 농식품유통과장은 “GS리테일과의 협력을 통해 새청무쌀이 전국 소비자에게 더욱 친숙하게 다가갈 것”이라며 “대형 유통망과 연계한 쌀 소비 확대정책을 지속 추진해 전남 쌀산업 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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