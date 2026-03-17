트럼프 “주한미군 4만5000명” 부풀리며 호르무즈 군함 파병 압박

트럼프, 오전 오후 2차례 군함 파견 압박

“우리는 나토 곁에 있지만, 나토 우리 곁에 있지 않아” 비난

“수많은 국가들 올 것…열의의 수준이 중요”

도널드 트럼프 미국 대통령. 뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 백악관에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 백악관에서 열린 기자회견에서 수지 와일스 비서실장을 바라보며 발언하고 있다. 뉴시스

일본은 95%, 중국은 90%를 들여오고 여러 유럽 국가도 상당한 양을 들여온다. 한국은 35%를 들여온다”며 “우리는 이들 국가가 나서서 해협 문제를 도와주기를 바란다”고 말했다.

그는 특정 국가를 언급하지 않으면서도 “

“영국에 대해서는 정말 놀랐다. 2주 전 내가 영국에 ‘왜 군함 몇 척을 보내지 않느냐’고 물었는데 그(키어 스타머 영국 총리)는 정말로 하고 싶지 않아 했다”고 비판했다.