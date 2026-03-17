한화리조트, 8월 22일 ‘워터밤 속초’ 개최
한화호텔앤드리조트는 오는 8월 22일 강원도 속초시 한화리조트 설악에서 국내 최대 워터 뮤직 페스티벌 ‘워터밤 속초 2026’을 개최한다고 17일 밝혔다.
올해 10주년을 맞은 워터밤은 전 세계 21개 도시에서 누적 관객 약 77만 명을 동원한 국내 최대 워터 뮤직 페스티벌이다. 전체 관람객의 80%가 20대로 MZ세대 트렌드를 주도하는 여름 대표 축제로 성장해왔다. 이번에는 속초를 비롯한 서울, 부산 등 국내 주요 도시 3곳과 미주, 아시아, 유럽 등에서 월드 투어를 진행할 예정이다.
워터밤 속초 2026 라인업은 4월부터 순차적으로 공개되며 국내 최정상급 아티스트들이 참가한다. 티켓은 정상가 기준 16만5000원이다. 현재는 47% 할인된 얼리버드 티켓을 8만8000원에 한정 판매 중이다. 관람객 편의를 위해 행사 당일 서울 주요 거점에서 출발하는 유료 셔틀버스를 운영할 계획이다.
설악 워터피아 이용권이 포함된 패키지를 구매하면 워터밤과 리조트 워터파크도 함께 즐길 수 있다. 가격은 9만 8000원으로 정상가 대비 57% 할인이 적용된다. 설악 워터피아는 천연 온천수를 활용한 대규모 워터파크로 다양한 어트랙션과 테마 스파를 갖추고 있어 남녀노소 모두 즐기기 좋다. 자세한 사항은 워터밤 속초 공식 인스타그램 혹은 워터밤 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
한화호텔앤드리조트는 4년 연속 강원권 유일 개최지로 워터밤을 유치해왔다. 지난 4년간 박재범, 비(RAIN), 에픽하이, 씨엘(CL), 권은비, 백호 등 ‘워터밤 아이콘’으로 불리는 아티스트들이 무대에 올랐다. 수십억 원 규모의 민간 자본을 투입해 관광객 유입과 고용 창출 등 지역 경제 활성화에 이바지한 사례로도 평가받는다.
한화호텔앤드리조트 관계자는 “4년 연속 워터밤 속초 유치는 물론 ‘테슬라 K라이트쇼 2026’도 한화리조트 설악에서 선보였다”며 “앞으로도 2030세대 고객 유입을 위해 대형 페스티벌 등 차별화된 콘텐츠를 지속 발굴할 계획”이라고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사