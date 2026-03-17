김동연 “능력 있는 ‘모범 운전자’가 운전해야”

그는 “이번 지방선거에서 우리 민주당 후보들이 함께 해야 되는 것이 중요하다. 한꺼번에 같이 (당선돼) 이재명 정부를 성공시키는 것이 이번 지방선거의 가장 관건”이라며 “경기도에 시·군이 31개가 있는데 이를 석권하는 데 제가 앞장서겠다”고 했다.

김동연 경기도지사가 “‘초보 운전자’나 ‘난폭 운전자’가 아니라 능력 있는 ‘모범 운전자’가 운전을 해야 된다”며 자신을 모범 운전자로 비유하고 나섰다.김 지사는 16일 MBC라디오 김종배 시선집중에 출연해 더불어민주당 경기도지사 후보 경선에 함께 참여한 네 명의 다른 후보들에 대해 “모두 훌륭한 분들로 우리 당의 큰 자산들”이라고 칭찬하면서도 이 같이 말했다.그는 자신을 ‘현금 자산’으로도 비유하면서 “바로 쓸 수 있고 바로 큰 성과를 낼 수 있다”고 했다.김 지사는 네 명의 경쟁 후보에 대해 “추미애 의원 같은 경우는 우리당의 개혁 자산, 한준호 의원은 우리 당의 미래 자산이고, 권칠승 의원이나 양기대 전 의원 같은 경우도 정말 합리적이고 훌륭하신 분들”이라고 평가했다.그는 이번 민주당 경선이 사실상 본선이라는 의견을 피력하면서 “(이재명) 대통령께서 국정 지지가 높으시고, 또 지금 국민의힘이 저렇게 지리멸렬하고 있기 때문”이라고 설명했다. 이어 “아마도 이번 선거를 통해서 정치적으로는 거의 해산이 되지 않을까 할 정도로 ‘내란 정당’, 심지어는 ‘또윤 정당’이 되고 있다”고 덧붙였다.그러면서 김 지사는 4년 전 자신이 경기도지사에 당선될 때를 회상하며 “당시 민주당은 호남과 제주도를 빼고는 다 잃었다. 어려운 싸움이었기에 더욱 더 우리 당원 동지 여러분들이 똘똘 뭉쳐서 저를 지원해 주셨고 그 덕이 컸다”고 강조했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지