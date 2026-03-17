김동연 “능력 있는 ‘모범 운전자’가 운전해야”
김동연 경기도지사가 “‘초보 운전자’나 ‘난폭 운전자’가 아니라 능력 있는 ‘모범 운전자’가 운전을 해야 된다”며 자신을 모범 운전자로 비유하고 나섰다.
김 지사는 16일 MBC라디오 김종배 시선집중에 출연해 더불어민주당 경기도지사 후보 경선에 함께 참여한 네 명의 다른 후보들에 대해 “모두 훌륭한 분들로 우리 당의 큰 자산들”이라고 칭찬하면서도 이 같이 말했다.
그는 자신을 ‘현금 자산’으로도 비유하면서 “바로 쓸 수 있고 바로 큰 성과를 낼 수 있다”고 했다.
김 지사는 네 명의 경쟁 후보에 대해 “추미애 의원 같은 경우는 우리당의 개혁 자산, 한준호 의원은 우리 당의 미래 자산이고, 권칠승 의원이나 양기대 전 의원 같은 경우도 정말 합리적이고 훌륭하신 분들”이라고 평가했다.
그는 이번 민주당 경선이 사실상 본선이라는 의견을 피력하면서 “(이재명) 대통령께서 국정 지지가 높으시고, 또 지금 국민의힘이 저렇게 지리멸렬하고 있기 때문”이라고 설명했다. 이어 “아마도 이번 선거를 통해서 정치적으로는 거의 해산이 되지 않을까 할 정도로 ‘내란 정당’, 심지어는 ‘또윤 정당’이 되고 있다”고 덧붙였다.
그러면서 김 지사는 4년 전 자신이 경기도지사에 당선될 때를 회상하며 “당시 민주당은 호남과 제주도를 빼고는 다 잃었다. 어려운 싸움이었기에 더욱 더 우리 당원 동지 여러분들이 똘똘 뭉쳐서 저를 지원해 주셨고 그 덕이 컸다”고 강조했다.
그는 “이번 지방선거에서 우리 민주당 후보들이 함께 해야 되는 것이 중요하다. 한꺼번에 같이 (당선돼) 이재명 정부를 성공시키는 것이 이번 지방선거의 가장 관건”이라며 “경기도에 시·군이 31개가 있는데 이를 석권하는 데 제가 앞장서겠다”고 했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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