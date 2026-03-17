[단독]국힘 부산 의원들, 장동혁 면담 요청…“박형준 컷오프 반대, 경선 불가피”
국민의힘 부산 지역 의원들이 17일 박형준 부산시장 공천배제(컷오프)에 반대하는 의견을 전달하기 위해 장동혁 대표에게 면담을 요청한 것으로 알려졌다. 부산에서는 현역인 박 시장과 초선 주진우 의원 등 2명만 입후보한 상태인데, 이기는 선거를 위해선 경선이 불가피하다는 취지다.
복수의 부산 지역 의원들에 따르면 이들은 전날 밤 만나 장 대표와 면담을 요청하고 부산 지역은 경선이 불가피하다는 의견을 부산 의원 17명 전원 명의로 전달하기로 의견을 모았다. 공천에 참가한 주 의원도 동의했다고 한다. 한 참석자는 “시간 되는 의원들은 다 같이 장 대표를 찾아가기로 했다”며 “현역 단체장이 컷오프 받을 명분 자체가 없는 데다, 둘밖에 후보 신청을 안했는데 경선을 하지 않고 단수공천한다는 것이 말이 되는가”라고 말했다.
또 다른 부산 의원은 “기본적으로 현역 시장 컷오프는 최소한 명분이 있어야 한다. 서울은 왜 수차례 추가 공모를 접수하고, 부산은 느닷없이 단수 공천을 한다는지 모르겠다”며 “세대교체라고 하는데, 젊다고 해서 선거에서 다 이기느냐”고 지적했다.
전날 열린 공관위 회의는 부산 지역 공천을 두고 갈등을 빚다 파행됐다. 이정현 공천관리위원장이 박 시장을 컷오프시켜야 한다는 취지로 주장하자 일부 공관위원은 “절차적 정당성이 있어야 한다”며 반발했다. 급기야 정희용 사무총장 등 일부 위원은 회의 도중 자리를 박차고 나왔다.
국민의힘 소속 부산 지역 의원들은 전날 이정현 공관위원장을 향한 호소문을 내고 “이번 지방선거에서 부산을 책임질 부산시장 선거를 위한 공천은 치열한 내부 경쟁이 꼭 필요하다”며 “한쪽 날개를 부러뜨려 최종 후보로 나설 국민의힘 부산시장 후보의 경쟁력을 스스로 낮추는 결정을 재고해 주길 요청한다”고 촉구했다.
당사자인 박 시장도 “아무 기준도 없이 현역단체장을 컷오프하고 단수공천을 하는 것은 이기는 공천도 아니고 혁신공천은 더더욱 아니다”라며 “(현역 시장 컷오프 주장은) 혁신공천이란 이름으로 당을 망하게 하는 행위이자, 망나니 칼춤 그 이상도 이하도 아니다”라고 밝혔다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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