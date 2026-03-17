“정원 나갔다가 가까스로 폭격 피해” 모즈타바 생존설

이란의 새 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이가 미국과 이스라엘의 공습 직전 잠시 건물에서 정원으로 나갔다가 가까스로 목숨을 건졌다는 주장이 제기됐다.

2019년 5월 31일 이란 테헤란에서 열린 연례 쿠드스 집회에 참석한 모즈타바 하메네이. AP연합

16일(현지 시간) 뉴욕포스트는 영국 일간지 더 텔레그래프 보도를 인용해 지난 2월28일 테헤란에서 발생한 공격 당시 모즈타바 하메네이는 아버지 아야톨라 알리 하메네이와 함께 있었지만 ‘무언가를 하러’ 정원으로 나간 사이 공격이 발생한 것으로 보인다고 보도했다.

뉴욕포스트 캡처

2026년 2월 11일 이란 테헤란에서 열린 이슬람 혁명 47주년 기념식에 이란 남성이 이란 최고 지도자의 아들 모즈타바 하메네이의 사진을 들고 있다. EPA연합