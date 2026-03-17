MBC ‘PD수첩’에 출연해 “자산은 사고파는 것이 아니다”라며 다주택자를 옹호하는 발언을 했던 개그맨 황현희씨가 방송이 본인 생각과 다르게 편집됐으며 결과적으로 본인의 판단이 부족했다고 밝혔다.
황씨는 16일 자신의 페이스북을 통해 MBC ‘PD수첩’ 출연 이후 불거진 부동산 관련 논란과 관련한 글을 올렸다.
앞서 황씨는 지난 10일 방송된 ‘PD수첩, 무주택 대통령 vs 다주택자’ 편에 출연해 “자산은 사고파는 것이 아니라 보유의 영역이라고 생각한다”며 다주택자의 심리를 대변했다.
그는 또 “부동산은 결국 불패라는 믿음이 있다. 전 정권에서 세금을 크게 올렸을 때도 다들 버텼다”고 말했다. 이어 현 정부의 다주택 규제 정책에 대해서는 “세금을 내기 위해 준비해햐 할 돈이 무섭기도 하다”면서 “부동산은 불패라는 기본 심리가 있다. 지금까지 부동산 시장을 완벽하게 잡은 정부는 없었다”고 덧붙였다.
다주택자를 대변하는 발언으로 논란이 불거지자 황씨는 “나 역시 부동산 시장이 안정되길 바라는 사람 중 하나”라며 진화에 나섰다.
그는 “특정한 사람을 비판하거나 누군가의 편에 서려는 것이 아니라, 정책과 시장 사이에서 나타나는 현실적인 모습을 말씀드리고 싶었다”면서 “지금 우리가 살고 있는 시장이 어떤 모습인지, 그리고 그 속에서 많은 분들이 어떤 고민을 하고 있는지를 설명해보고 싶었다”고 적었다.
이어 “집값이 오르면 누군가는 기뻐할 수도 있지만, 그 상승이 우리 사회 전체를 더 건강하게 만든다고는 생각하지 않는다”면서 “집값이 올라가면 결국 세금 부담이 늘어나고 사회 전체의 부담과 갈등이 커지는 모습도 우리는 여러 번 경험했다”고 덧붙였다.
황씨는 그런 의도에도 자신의 발언이 단순히 ‘다주택’이라는 단어로 쏠리는 등 다른 흐름으로 편집되거나 전달됐다고 설명했다. 황씨는 “프로그램의 구성과 방향은 제작진과 PD의 판단과 재량을 존중하는 것이 맞다고 생각한다”면서 “출연을 결정한 사람으로서 방송의 성격과 흐름을 더 충분히 고민했어야 했던 것은 아닌가 하는 생각도 든다. 그런 점에서는 제 판단이 부족했던 부분이 있었다”고 털어놓았다.
그는 끝으로 “집값이 크게 오르거나 크게 떨어지는 시장보다는 사람들이 미래를 어느 정도 예측할 수 있는 안정된 시장이 더 건강한 사회라고 생각한다”면서 “부동산이 누군가의 불안이 아니라 많은 사람들의 삶의 기반이 되는 사회가 되었으면 한다”고 바랐다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“자산은 사고파는 게 아냐” 발언 황현희, 논란 끝 해명
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