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트럼프 “중국에 정상회담 한 달 연기 요청했다…전쟁 때문에 미국 있어야”

입력:2026-03-17 06:21
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도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 백악관에서 발언하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 이달 말로 예정된 미·중 정상회담을 연기하자고 중국에 요청했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 미·중 정상회담 개최 여부에 대한 질문을 받고 “한 달 정도 연기를 요청했다”며 “그들과 함께할 날을 기대하고 있다. 우리는 아주 좋은 관계를 유지하고 있다”고 말했다.

트럼프는 “중국 측과 대화하고 있다. 가고 싶지만 전쟁 때문에 이곳(미국)에 머물고 싶다. 내 생각엔 여기 있어야 할 것 같다”고 설명했다.

트럼프는 정상회담 날짜가 언제로 수정됐는지 등에 대해서는 언급하지 않았다. 트럼프는 이달 31일부터 다음 달 2일까지 중국을 찾아 시진핑 중국 국가주석과 회담할 계획이었다.

워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr

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