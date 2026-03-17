트럼프 “중국에 정상회담 한 달 연기 요청했다…전쟁 때문에 미국 있어야”
도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 이달 말로 예정된 미·중 정상회담을 연기하자고 중국에 요청했다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 미·중 정상회담 개최 여부에 대한 질문을 받고 “한 달 정도 연기를 요청했다”며 “그들과 함께할 날을 기대하고 있다. 우리는 아주 좋은 관계를 유지하고 있다”고 말했다.
트럼프는 “중국 측과 대화하고 있다. 가고 싶지만 전쟁 때문에 이곳(미국)에 머물고 싶다. 내 생각엔 여기 있어야 할 것 같다”고 설명했다.
트럼프는 정상회담 날짜가 언제로 수정됐는지 등에 대해서는 언급하지 않았다. 트럼프는 이달 31일부터 다음 달 2일까지 중국을 찾아 시진핑 중국 국가주석과 회담할 계획이었다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사