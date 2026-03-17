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“사기 당했다” 이 대통령 질타… 다원시스 집중 수사

입력:2026-03-17 05:54
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이재명 대통령으로부터 “정부 기관이 사기당한 것 같다”는 지적을 받았던 다원시스 열차 납품 지연 의혹에 대해 경기남부경찰청이 집중 수사를 벌인다.

2017년 6월 15일 경기도 안산시의 다원시스를 방문한 이동걸 산업은행 회장(오른쪽)에게 다원시스 박선순 대표가 시설을 설명하고 있다. 산업은행 제공

경기남부경찰청은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의를 받는 철도차량 제작 업체인 다원시스와 박선순 대표이사 고소·고발 등 사건을 전부 모아 수사한다고 16일 밝혔다.

다원시스는 한국철도공사(코레일)과 ITX-마음 신규 차량 474량을 도입하는 9149억원의 계약을 체결하고, 납품을 지연했다. 코레일은 이에 대해 지난해 12월 경찰에 수사를 의뢰했다.

또 서울교통공사와도 노후 차량 교체를 위해 5호선 200칸을 납품하는 2200억 상당 계약을 맺고 약속한 기한 내 납품하지 않아 고소당했다. 서해선 납품 차량 관련 부품 하자 등 문제도 불거진 상태다.

경찰은 다원시스 관련 고소·고발과 수사의뢰 사건을 경기남부경찰청에 배당했다. 경기남부청은 다원시스 본사를 관할하는 청이다.

경찰 관계자는 “자세한 사건 경위를 조사하고 있다”고 말했다.

앞서 이 대통령은 지난해 12월12일 국토부 업무보고 자리에서 다원시스가 납품을 지연했는데도 정부가 계약금 절반 이상을 지급한 것에 대해 “사기당한 것 같다”고 질타했다.

이 대통령은 문제를 지적한 뒤 과도한 선급금 지급 구조 관련 제도 손질을 지시하기도 했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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