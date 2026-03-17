이재명 대통령으로부터 “정부 기관이 사기당한 것 같다”는 지적을 받았던 다원시스 열차 납품 지연 의혹에 대해 경기남부경찰청이 집중 수사를 벌인다.
경기남부경찰청은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의를 받는 철도차량 제작 업체인 다원시스와 박선순 대표이사 고소·고발 등 사건을 전부 모아 수사한다고 16일 밝혔다.
다원시스는 한국철도공사(코레일)과 ITX-마음 신규 차량 474량을 도입하는 9149억원의 계약을 체결하고, 납품을 지연했다. 코레일은 이에 대해 지난해 12월 경찰에 수사를 의뢰했다.
또 서울교통공사와도 노후 차량 교체를 위해 5호선 200칸을 납품하는 2200억 상당 계약을 맺고 약속한 기한 내 납품하지 않아 고소당했다. 서해선 납품 차량 관련 부품 하자 등 문제도 불거진 상태다.
경찰은 다원시스 관련 고소·고발과 수사의뢰 사건을 경기남부경찰청에 배당했다. 경기남부청은 다원시스 본사를 관할하는 청이다.
경찰 관계자는 “자세한 사건 경위를 조사하고 있다”고 말했다.
앞서 이 대통령은 지난해 12월12일 국토부 업무보고 자리에서 다원시스가 납품을 지연했는데도 정부가 계약금 절반 이상을 지급한 것에 대해 “사기당한 것 같다”고 질타했다.
이 대통령은 문제를 지적한 뒤 과도한 선급금 지급 구조 관련 제도 손질을 지시하기도 했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“사기 당했다” 이 대통령 질타… 다원시스 집중 수사
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