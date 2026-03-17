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후방 충돌만 50건… ‘수상한 밀착’ 일삼던 오토바이 최후

입력:2026-03-17 05:33
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앞차가 후진하는 순간을 노려 일부러 사고를 낸 오토바이 운전자가 경찰에 붙잡힌 사실이 뒤늦게 알려졌다.

앞차를 바짝 따라가며 고의로 사고를 내는 오토바이 운전자. 경찰청 유튜브 영상 캡처

16일 유튜브 채널 ‘대한민국 경찰청’에는 ‘보험사기범을 검거한 경찰관의 패기’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에 담긴 폐쇄회로(CC)TV에는 오토바이 운전자가 차량 뒤에 바짝 붙은 채 앞 차량의 속도에 맞춰 조금씩 이동하는 모습이 포착됐다.

범인을 검거한 천안동남경찰서 소속 조한범 경사는 지난 1월 8일 사건을 처음 인지했다고 한다. 당시 신고를 받고 현장에 출동한 조 경사는 해당 사고를 차량이 후진하던 중 발생한 단순 접촉사고로 판단했다.

그러나 이후 112 신고 처리 이력을 조회하던 조 경사는 동일한 내용의 신고가 비정상적으로 많이 접수된 사실을 확인하고 의심을 품었다.

조 경사는 “CCTV를 확인하는 과정에서 피의자가 앞 차량과 1m 이내로 붙어 가는 것을 확인했다”며 “앞차가 정차했음에도 불구하고 피의자가 다리로 오토바이를 밀면서 더 밀착하는 모습을 토대로 자백을 받아낼 수 있었다”고 밝혔다.

해당 오토바이 운전자와 관련된 신고는 모두 59건에 달했으며 이 가운데 50건이 ‘후방 충돌’ 사고였던 것으로 조사됐다.

이 운전자는 이 같은 수법으로 합의금과 보험금을 노리고 고의로 사고를 낸 것으로 전해졌다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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