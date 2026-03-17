트럼프, 해외 미군까지 거론하며 호르무즈 파병 압박…유럽 “우리 전쟁 아니다” 반발
트럼프 “어떤 나라는 열성적이지만, 어떤 나라는 그렇지 않아”
“40년 동안 당신들 지켜왔는데, 사소한 일 관여하고 싶지 않다는 것이냐” 주장
도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 한국 등 동맹국을 향해 호르무즈 해협 군함 파견을 재차 압박했다. 특히 해외 주둔 미군 수치까지 거론하며 동맹국이 이란 전쟁에서 미국을 도와야 한다고 주장했다.
트럼프 대통령은 이날 트럼프·케네디센터 이사회와의 오찬을 앞두고 백악관에서 가진 기자회견에서 “우리는 원유 수입의 1% 미만을 이 해협을 통해 들여오지만 어떤 국가들은 훨씬 더 많은 양을 조달하고 있다”며 군함 파견을 압박했다.
트럼프는 “일본은 95%, 중국은 90%를 들여오고 여러 유럽 국가도 상당한 양을 들여온다. 한국은 35%를 들여온다”며 “우리는 이들 국가가 나서서 해협 문제를 도와주기를 바란다”고 말했다.
그는 특정 국가를 언급하지 않으면서도 “수많은 국가들이 곧 올 것이라고 나에게 말했다. 어떤 나라는 매우 열성적이지만, 어떤 나라는 그렇지 않다”며 “그중에는 우리가 아주 오랫동안 도와온 국가들도 있다”고 주장했다. 그러면서 “우리는 그들은 끔찍한 외부 위협으로부터 보호해왔지만 그들은 그리 열성적이지 않다. 그 열의의 수준은 나에게 중요하다”고 압박했다.
트럼프는 미군의 해외 주둔 수치까지 언급했다. 트럼프는 “어떤 나라에는 4만5000명의 훌륭한 병사들이 주둔하며 그들을 위험으로부터 보호하고 있다”며 “나는 ‘40년 동안 우리가 당신들을 지켜왔는데 아주 사소한 일에도 관여하고 싶지 않다는 거냐’고 말했다”고 전했다. 다만 특정 국가를 언급하진 않았다. 주일미군은 약 5만명, 주한미군은 약 2만8500명, 주독일 미군은 약 3만5000명 수준이다. 미군이 주둔하고 있는 국가들이 호르무즈 해협 지원에 더 적극적으로 나서야 한다는 압박인 셈이다.
트럼프는 파병 요청이 동맹국의 충성도를 시험하기 위한 것이라는 취지의 발언도 했다. 그는 “우리는 누구의 도움도 필요 없다. 우리는 세계에서 가장 강력한 국가”라며 “그들이 필요해서가 아니라 그들의 반응을 보고 싶어서 어떤 경우에 그렇게 요청하는 것”이라고도 말했다.
트럼프는 프랑스는 호르무즈 해협에서 도움을 줄 가능성이 높다며 “10점 만점에 8점 정도다. 완벽하진 않지만 어쨌든 프랑스니까”라고 말했다. 반면 “영국에 대해서는 정말 놀랐다. 2주 전 내가 영국에 ‘왜 군함 몇 척을 보내지 않느냐’고 물었는데 그(키어 스타머 영국 총리)는 정말로 하고 싶지 않아 했다”고 비했다.
트럼프는 앞서 한국과 중국, 일본 영국 프랑스 5개국에 호르무즈 해협 군함 파견을 요구했다. 전날엔 7개국에 요청했다고 밝히면서도 국가명은 거론하지 않았다.
트럼프가 국가명을 거론하지 않은 가운데 독일은 호르무즈 파병 거부 입장을 명확히 했다. 보리스 피스토리우스 국방장관은 이날 “이것은 우리의 전쟁이 아니다. 우리가 시작한 것도 아니다”라고 밝혔다. 카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표도 이날 “이것은 유럽의 전쟁은 아니지만, 유럽의 이익이 직접적으로 걸려 있다”고 했다. 그러면서도 현재 홍해에 국한된 EU 해군의 작전 지역을 호르무즈 해협까지 확대할 의향이 없다고 밝혔다.
스타머 영국 총리도 이날 기자회견에서 “더 큰 전쟁에 휘말리지 않을 것”이라며 “나의 리더십은 어떤 압박이 있더라도 영국의 국익을 위해 확고히 버티는 것”이라고 말했다. 그는 “분명히 말하지만 이(이란 공습)는 나토(NATO·북대서양조약기구)의 작전이 아니며 그 어떤 순간에도 나토 작전으로 계획된 적이 없다”고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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