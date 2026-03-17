트럼프, 해외 미군까지 거론하며 호르무즈 파병 압박…유럽 “우리 전쟁 아니다” 반발

트럼프 “어떤 나라는 열성적이지만, 어떤 나라는 그렇지 않아”

“40년 동안 당신들 지켜왔는데, 사소한 일 관여하고 싶지 않다는 것이냐” 주장

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 백악관에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 백악관에서 열린 기자회견에서 수지 와일스 비서실장을 바라보며 발언하고 있다. 뉴시스

일본은 95%, 중국은 90%를 들여오고 여러 유럽 국가도 상당한 양을 들여온다. 한국은 35%를 들여온다”며 “우리는 이들 국가가 나서서 해협 문제를 도와주기를 바란다”고 말했다.

그는 특정 국가를 언급하지 않으면서도 “

어떤 나라에는 4만5000명의 훌륭한 병사들이 주둔하며 그들을 위험으로부터 보호하고 있다”며 “나는 ‘40년 동안 우리가 당신들을 지켜왔는데 아주 사소한 일에도 관여하고 싶지 않다는 거냐’고 말했다”고 전했다. 다만 특정 국가를 언급하진 않았다. 주일미군은 약 5만명, 주한미군은 약 2만8500명, 주독일 미군은 약 3만5000명 수준이다. 미군이 주둔하고 있는 국가들이 호르무즈 해협 지원에 더 적극적으로 나서야 한다는 압박인 셈이다.

“영국에 대해서는 정말 놀랐다. 2주 전 내가 영국에 ‘왜 군함 몇 척을 보내지 않느냐’고 물었는데 그(키어 스타머 영국 총리)는 정말로 하고 싶지 않아 했다”고 비했다.