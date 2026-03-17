시사 전체기사

[속보] 유가 급락에 미증시 일제 랠리… 나스닥 1.22%↑

입력:2026-03-17 05:03
수정:2026-03-17 05:18
공유하기
글자 크기 조정
호르무즈 해협이 개방될 것이란 기대로 국제 유가가 하락세로 돌아서면서 뉴욕증시 3대 지수가 동반 상승했다. 특히 엔비디아를 중심으로 기술주에 자금이 몰렸다.

AP연합

16일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 387.96포인트(0.83%) 오른 46,946.41에 거래됐다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 67.19포인트(1.01%) 상승한 6,699.38, 나스닥 종합지수는 268.82포인트(1.22%) 높아진 22,374.18에 장을 마쳤다.

다우지수와 S&P 500지수는 모두 5거래일 만에 상승세로 전환했다. 나스닥은 3거래일 만에 오름세로 돌아섰다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김상기 기자
콘텐츠랩
김상기 기자
213
독자들이 세상에서 가장 무섭습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
밀려나는 ‘士’자 직업… 회계사, 40위 → 3위로
휘발유·경유값 떨어지긴 했는데… 주유소 판매가 인하 갈수록 둔화
BTS 공연 때문에 경복궁 문 닫는다는데 [썰픽]
119신고에도 발견 못해 숨진 공무원 대동맥박리 소견
‘모텔 연쇄 살인’ 추가 피해자 3명 더…1명 동일약물 검출
李대통령 “빈곤노인에게 기초연금 조금 후하게…어떤가”
이란 외무 “미국과 휴전이나 협상 없다… 장기전 각오”
이란 전쟁에 활개치는 ‘외로운 늑대’… 아카데미·월드컵 초비상
국민일보 신문구독