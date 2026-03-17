[속보] 유가 급락에 미증시 일제 랠리… 나스닥 1.22%↑

호르무즈 해협이 개방될 것이란 기대로 국제 유가가 하락세로 돌아서면서 뉴욕증시 3대 지수가 동반 상승했다. 특히 엔비디아를 중심으로 기술주에 자금이 몰렸다.
16일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 387.96포인트(0.83%) 오른 46,946.41에 거래됐다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 67.19포인트(1.01%) 상승한 6,699.38, 나스닥 종합지수는 268.82포인트(1.22%) 높아진 22,374.18에 장을 마쳤다.
다우지수와 S&P 500지수는 모두 5거래일 만에 상승세로 전환했다. 나스닥은 3거래일 만에 오름세로 돌아섰다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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