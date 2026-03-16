정영균 전남도의원, ‘2026 거버넌스 지방정치대상’ 수상

전남‧광주 통합특별시 상생발전 제도적 밑거름



‘‘댐 주변 갈등, 협의·참여 제도로 전환’’ 심사 평가



‘‘도농복합시 상생협의회 조례’ 주민 참여 체계 확립



전남도의회 정영균 의원(사진, 더불어민주당·순천1)이 16일 국회도서관에서 열린 ‘2026 거버넌스 지방정치대상’ 시상식에서 장려상을 수상했다.



이 상은 거버넌스센터가 주최하고 거버넌스지방정치대상공모대회조직위원회가 주관하며, 대통령직속 지방시대위원회 등이 후원하는 권위 있는 대회다. 자치분권 확대와 행정 혁신, 합의제 민주주의 발전에 기여한 지방 정치인에게 수여된다.



조직위원회는 거버넌스 구현, 성취도, 혁신 파급성, 창의성·참신성, 자기계발 등을 기준으로 엄격한 심사를 거쳐 수상자를 선정했다고 밝혔다.



정 의원은 지역 내 갈등과 불균형이 반복되던 현안을 협의와 참여 중심의 제도로 전환한 점이 주요 성과로 평가됐다. 그는 ‘전라남도 댐 주변지역 협의회 구성 및 운영 조례’와 ‘도농복합시 상생협의회 조례’를 제정해 주민, 행정, 전문가, 기관이 함께 참여하는 상설 협의체를 제도화하며, 참여형 로컬 거버넌스 기반을 구축했다.



이러한 제도적 기반을 통해 댐 주변지역 지원 확대와 중앙정부 법령 개정 등 제도 개선을 이끌어냈다. 도농복합시 농어촌 지역의 구조적 소외 문제를 전라남도 차원의 정책 의제로 부각시키는 성과도 거뒀다.



또한 협의 기반의 상생 모델이 향후 전남과 광주의 공동 발전을 모색하는 과정에서도 중요한 참고 사례가 될 것으로 기대되고 있다.



장기적으로는 전남·광주 통합 특별시 논의 속에서 지역 간 협력과 상생발전을 위한 제도적 기반 마련의 밑거름이 될 것이라는 평가도 나온다.



정 의원은 “지역의 문제는 현장에서 답을 찾아야 한다고 생각한다”며 “앞으로도 도민의 삶과 직결된 현안을 세심하게 살피고, 현장의 요구가 정책과 제도로 이어질 수 있도록 책임 있는 의정활동을 이어가겠다”고 수상 소감을 밝혔다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남도의회 정영균 의원(, 더불어민주당·순천1)이 16일 국회도서관에서 열린 ‘2026 거버넌스 지방정치대상’ 시상식에서 장려상을 수상했다.이 상은 거버넌스센터가 주최하고 거버넌스지방정치대상공모대회조직위원회가 주관하며, 대통령직속 지방시대위원회 등이 후원하는 권위 있는 대회다. 자치분권 확대와 행정 혁신, 합의제 민주주의 발전에 기여한 지방 정치인에게 수여된다.조직위원회는 거버넌스 구현, 성취도, 혁신 파급성, 창의성·참신성, 자기계발 등을 기준으로 엄격한 심사를 거쳐 수상자를 선정했다고 밝혔다.정 의원은 지역 내 갈등과 불균형이 반복되던 현안을 협의와 참여 중심의 제도로 전환한 점이 주요 성과로 평가됐다. 그는 ‘전라남도 댐 주변지역 협의회 구성 및 운영 조례’와 ‘도농복합시 상생협의회 조례’를 제정해 주민, 행정, 전문가, 기관이 함께 참여하는 상설 협의체를 제도화하며, 참여형 로컬 거버넌스 기반을 구축했다.이러한 제도적 기반을 통해 댐 주변지역 지원 확대와 중앙정부 법령 개정 등 제도 개선을 이끌어냈다. 도농복합시 농어촌 지역의 구조적 소외 문제를 전라남도 차원의 정책 의제로 부각시키는 성과도 거뒀다.또한 협의 기반의 상생 모델이 향후 전남과 광주의 공동 발전을 모색하는 과정에서도 중요한 참고 사례가 될 것으로 기대되고 있다.장기적으로는 전남·광주 통합 특별시 논의 속에서 지역 간 협력과 상생발전을 위한 제도적 기반 마련의 밑거름이 될 것이라는 평가도 나온다.정 의원은 “지역의 문제는 현장에서 답을 찾아야 한다고 생각한다”며 “앞으로도 도민의 삶과 직결된 현안을 세심하게 살피고, 현장의 요구가 정책과 제도로 이어질 수 있도록 책임 있는 의정활동을 이어가겠다”고 수상 소감을 밝혔다.무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지