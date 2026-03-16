與초선 만찬서 李대통령 “안정적 개혁…집값 반드시 잡아야”

與초선 만찬서 李대통령 “안정적 개혁…집값 반드시 잡아야”
이재명 대통령이 16일 청와대에서 더불어민주당 초선 의원들과 만찬을 갖고 집권 여당으로서 치밀한 정책 추진과 민생 안정을 당부했다. 특히 핵심 현안인 부동산 문제와 관련해 강력한 해결 의지를 드러냈다.
김기표 민주당 대변인은 이날 국회 소통관 브리핑에서 이 대통령이 초선 의원 32명과 만난 자리에서 “우리가 변화에 대한 열망을 받아 안아 세상이 유용하고 안정적인 개혁이 될 수 있도록 만들어야 한다”고 강조했다고 밝혔다.
김 대변인에 따르면 이 대통령은 여당이 국민의 기대에 부응해야 한다고 거듭 주문했다. 김 대변인은 “국민들의 개혁의 타오르는 열망, 에너지, 변화에 대한 열망을 받아 안아 세상이 유용하고 안정적으로 개혁될 수 있도록 우리가 만들어야 하지 않겠느냐는 말씀을 하셨다”고 전했다.
아울러 여당으로서 겸손하고 진중하게 행동할 것을 당부하며, 국민들이 “여당이 참 잘하는구나, 정부가 참 잘하는구나. 우리 삶이 국민들 생각할 때 이렇게 바뀌는구나”라고 체감할 수 있도록 다 함께 노력하자고 독려했다.
이 대통령은 성공적인 국정 운영을 위해 야당 시절보다 훨씬 더 에너지를 쏟고 공부하며 국민과 소통할 것을 강조했다.
당내 이견과 관련해서는 “민주당이 아주 잘하고 있고 지금 민주당이 보여주는 모습이 살아있는 정당의 모습이기도 하다. 여러가지 시너지를 일으키는 게 당 아니겠느냐”며 긍정적으로 평가했다. 만찬 말미에는 ‘힘을 합쳐서 잘해봅시다’라며 의원들을 다독였다고 김 대변인은 설명했다.
민생 현안 중에서는 부동산 문제가 주요하게 다뤄졌다. 김 대변인은 이 대통령이 ‘집값을 반드시 잡아야 하겠다’며 전반적인 부동산 가격 안정에 정부가 적극 나서겠다는 뜻을 강조했다고 밝혔다.
반면 공소청·중수청 설치를 비롯한 검찰개혁 법안이나 호르무즈 해협 군함 파견 등 민감한 쟁점에 대한 구체적인 논의는 없었던 것으로 전해졌다. 대신 이 대통령은 ‘정책은 항상 정책 자체로 접근하는 게 여당 입장에서 옳다’, ‘국민 삶에 직결되는 문제라 정책 자체로 접근해야 한다’며 정책 추진에 대한 여당의 올바른 태도를 당부했다.
이날 만찬은 전날 일정에 참석하지 못한 나머지 초선 의원 32명을 대상으로 진행됐다. 저녁 메뉴로는 차돌, 능이버섯, 냉차 유자 간장소스, 궁중보양탕, 명란 생선 등이 올랐다. 청와대 측에서는 홍익표 정무수석, 정을호 정무비서관, 강유정 대변인이 배석했으며, 대통령 정무특별보좌관인 조정식 의원도 함께 자리했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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