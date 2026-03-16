시사 전체기사

3급 비밀 ‘경호 지침’ 문건 잃어버린 전남경찰…본청 조사

입력:2026-03-16 22:05
공유하기
글자 크기 조정

업무 인수인계 과정서 분실 확인

전남경찰청. 뉴시스

전남경찰청이 3급 비밀에 해당하는 요인 경호 관련 지침 문건을 분실해 경찰청 본청이 관련 조사에 착수한 것으로 나타났다.

16일 경찰청 등에 따르면 전남경찰청은 최근 인사이동으로 인한 업무 인수인계 과정에서 요인 경호 지침이 담긴 문건을 분실한 사실을 확인했다.

책자 형태의 해당 문건은 1~3급 비밀 중 3급 비밀에 해당하며, 국가 주요 인물 경호 지침 등이 담긴 것으로 전해졌다. 3급 비밀은 관련 규정상 ‘누설되는 경우 국가안전보장에 손해를 끼칠 우려가 있는 비밀’에 해당한다.

경찰청은 조사팀을 보내 정확한 분실 경위 등을 확인할 예정이다.

무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
트럼프 “함정 파견 기억”… 中엔 정상회담 연기 압박
유조선 1척 호위에 군함 2척 필요… “해협 장악 지상전 불가피”
李대통령 “‘남양주 스토킹 살해’ 책임자 감찰…엄히 조치”
마이크 잡자마자 ‘뚝’…오스카 ‘케데헌’ 수상 소감 중단 논란
[단독] 합수본, ‘김건희 일가 공장 거래’ 신천지 자금 정황 확인
토스뱅크 “‘반값 엔화’ 환전 고객에게 현금 1만원 보상”
李대통령 “빈곤노인에게 기초연금 조금 후하게…어떤가”
삼성전자 첫 추월…입사 희망 1위 오른 ‘이 회사’
국민일보 신문구독