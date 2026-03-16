3급 비밀 ‘경호 지침’ 문건 잃어버린 전남경찰…본청 조사
업무 인수인계 과정서 분실 확인
전남경찰청이 3급 비밀에 해당하는 요인 경호 관련 지침 문건을 분실해 경찰청 본청이 관련 조사에 착수한 것으로 나타났다.
16일 경찰청 등에 따르면 전남경찰청은 최근 인사이동으로 인한 업무 인수인계 과정에서 요인 경호 지침이 담긴 문건을 분실한 사실을 확인했다.
책자 형태의 해당 문건은 1~3급 비밀 중 3급 비밀에 해당하며, 국가 주요 인물 경호 지침 등이 담긴 것으로 전해졌다. 3급 비밀은 관련 규정상 ‘누설되는 경우 국가안전보장에 손해를 끼칠 우려가 있는 비밀’에 해당한다.
경찰청은 조사팀을 보내 정확한 분실 경위 등을 확인할 예정이다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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