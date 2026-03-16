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대구에서 탄두 추정 물체에 놀이터 놀던 초등생 부상

입력:2026-03-16 21:52
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국민DB

대구에서 초등학생이 놀이터에서 놀다가 탄두로 추정되는 물체에 맞아 부상 당하는 사고가 발생해 경찰과 군 당국이 수사 중이다.

16일 경찰과 군 당국에 따르면 이날 오후 4시쯤 대구 북구 도남동 한 놀이터에서 초등학생 A양이 탄두로 추정되는 물체에 맞아 목 아래 부위를 다치는 사고를 당했다. A양은 인근 병원에서 치료를 받고 귀가했다 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 수거한 물체를 탄두로 추정하고 사건을 군 수사기관에 넘겼다. 이날 인근 군부대에서는 개인화기 사격 훈련이 있었던 것으로 파악됐다. 놀이터와 사격장은 1.4㎞ 정도 떨어져 있다고 한다.

경찰과 군 당국은 이번 사고와 사격훈련과의 연관성 등을 조사 중이다. 특히 군 당국은 사고 시간에 실제 사격훈련이 이뤄졌는지 등을 확인 중이다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

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