“‘팀코리아’로 한·중관계 발전”…주중대사관, ‘K-이니셔티브 협의체’ 출범

중국 베이징 주중대한민국대사관에서 16일 열린 K-이니셔티브 협의체 출범식. 주중대한민국대사관

주중 한국대사관이 중국에 진출한 공공기관들과 함께 한·중관계 발전 방안을 논의하는 ‘K-이니셔티브 협의체’를 출범했다.

노재헌 주중대사는 회의에서 “국익 중심의 실용외교를 바탕으로 한·중 관계를 증진하고 경제외교 역량을 강화하기 위해선 대사관과 공공기관이 ‘원 팀’으로 현지 맞춤형·포괄적 연계 사업을 발굴·추진할 필요가 있다”며 “각 공공기관은 수출 전진기지 역할을 강화하고 찾아오는 민간 기업과 기관들을 적극적으로 지원해달라”고 당부했다.

주중대사관 관계자는 “문화·관광, 경제, 농식품 수출, 한국어 등 분야별 공공기관 협의체를 운영해왔지만 여러 분야 기관이 K-이니셔티브 확산을 위해 한자리에 모인 것은 이번이 처음”이라며 “우리 정부의 재외공관 역할 재창조 방침에 따른 공관-공공기관 공조체계 재정비와 맥락을 같이 한다”고 설명했다.