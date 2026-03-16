“‘팀코리아’로 한·중관계 발전”…주중대사관, ‘K-이니셔티브 협의체’ 출범
주중 한국대사관이 중국에 진출한 공공기관들과 함께 한·중관계 발전 방안을 논의하는 ‘K-이니셔티브 협의체’를 출범했다. ‘K-이니셔티브’는 K-푸드, K-뷰티, K-패션, K-컬처, 반도체, 바이오, 메디컬 등 한국이 세계를 선도하는 분야를 가리키는 용어다.
주중대사관은 16일 베이징 대사관 정무동에서 중국에서 활동 중인 한국 공공기관 13곳과 함께 문화·관광, 수출, 저작권 보호 등의 분야에서 성장전략을 모색하기 위한 K-이니셔티브 협의체 출범회의를 열었다고 밝혔다. 이날 회의에는 대한무역투자진흥공사(코트라), 한국관광공사, 한국무역협회, 한국농수산식품유통공사(aT), 중소벤처기업진흥공단 등의 관계자가 참석했다.
노재헌 주중대사는 회의에서 “국익 중심의 실용외교를 바탕으로 한·중 관계를 증진하고 경제외교 역량을 강화하기 위해선 대사관과 공공기관이 ‘원 팀’으로 현지 맞춤형·포괄적 연계 사업을 발굴·추진할 필요가 있다”며 “각 공공기관은 수출 전진기지 역할을 강화하고 찾아오는 민간 기업과 기관들을 적극적으로 지원해달라”고 당부했다.
회의에서는 방한 관광 활성화를 위한 K-뷰티·K-콘텐츠 활용, 저작권 인식 제고를 위한 현지 문화행사와의 연계 홍보 방안 등이 거론됐다. 경제 관련 공공기관들은 중국 지방정부와의 네트워크 구축 필요성을 강조하며 대사관의 지방 방문 행사와 경제 세미나 정보에 높은 관심을 보였다고 대사관은 전했다.
주중대사관 관계자는 “문화·관광, 경제, 농식품 수출, 한국어 등 분야별 공공기관 협의체를 운영해왔지만 여러 분야 기관이 K-이니셔티브 확산을 위해 한자리에 모인 것은 이번이 처음”이라며 “우리 정부의 재외공관 역할 재창조 방침에 따른 공관-공공기관 공조체계 재정비와 맥락을 같이 한다”고 설명했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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