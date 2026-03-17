[단독] ‘함정·자주포·탄약 확장’ 한화, 美컨트롤타워 로비 활동 개시
한화글로벌디펜스, 유력 로비업체 신규 고용
전직 공화당 의원 다수 포진
대미투자특별법 통과 맞물려 주목
한화그룹의 북미 방산 컨트롤타워인 한화글로벌디펜스가 워싱턴DC의 유력 로비업체를 신규 고용한 것으로 파악됐다. 한화글로벌디펜스는 한화에어로스페이스·한화오션·한화시스템 등 한화그룹 방산 3사의 해외 사업을 총괄하는 법인이다. 미국의 거대 방산 시장 진출을 위해 로비 분야에서도 화력을 집중하는 모양새다.
16일 미 상원에 제출된 로비공개법(LDA) 보고서에 따르면 한화글로벌디펜스는 최근 미국 로비사인 ‘벤처 거버먼트 스트래티지스’를 공식 로비 창구로 등록했다. 미국 내 로비 활동은 합법으로, LDA에 따라 등록 및 보고·절차를 거치면 가능하다.
벤처 거버먼트 스트래티지스는 공화당 출신 인사들이 다수 포진한 컨설팅 업체다. 켄자스주 공화당 하원의원을 지낸 케빈 요더, 애리조나주 공화당 하원의원 출신 벤저민 퀘일 등이 활동 중이다. 한화큐셀 아메리카도 이곳을 창구로 로비 활동을 펼치고 있다.
대미 로비 대상으로는 함정, 지상 체계, 탄약 3개 분야와 관련된 ‘자금 지원’으로 명시됐다. 한화그룹이 추진 중인 북미 3대 핵심 사업과 관련성이 있다는 분석이다. 한화그룹은 필리조선소 인수 등을 통해 미 해군 함정 유지·보수(MRO) 및 신조 사업 진출을 노리고 있다. 지상 체계에선 K9 자주포를 기반으로 미 육군 자주포 현대화 사업에 참여하기 위해 움직이는 중이다. 탄약은 미 육군과 아칸소주 제퍼슨 카운티에 있는 ‘파인 블러프 무기고’에 새로운 탄약 시설을 짓는 예비 합의를 체결하는 등 생산 시설 투자에 나선 상태다.
업계에선 대미 관세 협상 후속 조치의 일환인 ‘한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법(대미특별투자법)’이 국회를 통과하면서 한·미 간 경제 협력 논의가 본궤도에 올랐다는 점에 주목한다. 최근 미국 정부는 한국·일본 등 동맹국의 조선소를 활용해 자국 조선업을 재건하겠다는 ‘해양 행동 계획(MAP)’을 내놓기도 했다. 한화는 한·미 조선산업 협력 ‘마스가(MASGA)’ 프로젝트의 핵심 파트너다.
한화의 미국 현지화 전략 강화 흐름과 연결한 해석도 나온다. 트럼프 행정부의 미국 우선주의 기조 속에서 네트워크 확장을 통해 외국 기업이 아닌 ‘미국 내에서 일자리를 만들고 무기를 생산하는 파트너’라는 인식을 심는 데 집중하고 있다는 분석이다.
한화글로벌디펜스는 지난해 한화그룹의 방산 통합 컨트롤타워 역할을 하기 위해 만든 법인이다. 사무실은 미국 워싱턴에 있다. 한화그룹은 2030년까지 글로벌 방산 기업 ‘톱10’ 진입을 목표로 하고 있다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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