‘공정거래법의 이론과 실제’ 3판 개정판 출간
도서출판 솔숲은 ‘공정거래법의 이론과 실제’ 3판 개정판을 출간했다고 16일 밝혔다. 전면 개정판(2판)이 나온 지 4년만이다.
개정판은 2022년 이후 개정된 공정거래법 내용을 반영했다. 새로운 법원 판례와 공정거래위원회 심결례 중 주요한 내용을 소개했다. 기존 공정거래법 관련 도서와 달리 법조문 해석보다는 판례 등과 연관해 설명한 점이 특징이다. 또한 개정된 각종 고시와 지침 내용 중 중요한 부분도 수록했다.
구체적으로는 공정거래 자율준수 제도(CP), 동의의결 신청 시 처분시효 정지 제도, 분쟁조정 사건의 수소법원 소송 중지 제도, 시정조치 이행관리 업무, 기업결합 신고 면제 대상 확대 및 시정방안 제출 제도, 전자시스템을 통한 문서 제출·송달, 공시 제도 개선, 시장지배적 사업자 추정 제외 기준 상향 등이 반영됐다. 또 온라인 플랫폼의 경쟁법 이슈, 경쟁제한행위와 경쟁제한효과의 인과관계 입증, 부당한 공동행위의 부당성 판단, 동일인 판단기준, 조사활동 방해행위 성립 요건 등이 추가됐다.
저자인 법무법인 더킴로펌 김형배 고문(전 한국공정거래조정원장)은 1991년부터 30년간 공정거래위원회에서 근무하면서 공정거래정책과 제도 관련 업무를 수행했다. 현재 더킴로펌 공정거래 고문으로 재직하고 있으며 연세대학교 법무대학원과 경제대학원에서 공정거래법을 강의하고 있다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
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