대통령 지시에…경찰, 남양주 스토킹 살인사건 감찰 착수
경찰이 경기도 남양주에서 발생한 스토킹 살인 사건에 대해 감찰 조사에 착수했다.
경찰청 감찰담당관실은 16일 공지를 통해 해당 사건 관련 “경찰의 부실 대응에 대해 즉시 감찰 조사에 착수했다”며 “전반적인 사건 처리 과정을 신속하게 조사하고, 그 결과에 따라 엄정하게 조치할 예정”이라고 밝혔다.
이날 이재명 대통령은 스토킹 살인 범죄에 대한 보고를 받고 “관계 당국의 대응이 더뎠고 국민의 눈높이에 한참 못 미쳤음을 엄하게 질타했다”며 “이번 사태에 책임이 있는 관계자들을 감찰한 뒤 엄정하게 조치하라고 지시했다”고 이규연 청와대 홍보소통수석을 통해 전했다.
경찰 관계자는 같은 날 열린 기자 간담회에서 “피해를 막지 못한 측면에 대해서 깊은 위로 말씀을 드린다”며 “관할서 조치의 적절성 여부를 여성안전기획과 등에서 확인하고 문제가 발견되면 상응하는 조치를 취할 것”이라고 말했다.
지난 14일 경기도 남양주에서는 40대 남성이 스토킹하던 20대 여성을 살해하는 사건이 발생했다. 피의자는 피해자에 대한 접근금지 명령을 이미 받은 데다, 과거 다른 성범죄로 위치추적 전자장치를 착용하고 있었음에도 살인을 막지 못했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
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