BTS 공연 때문에 경복궁 문 닫는다는데 [썰픽]

세계적인 관광지인 경복궁을 오는 21일엔 볼 수 없습니다. 공식적인 휴궁날이 아닐 때 고궁이 문을 닫는 건 매우 이례적인 일이죠. 지금껏 G20이나 탄핵 선고 등에서만 휴궁 사례가 있었습니다. 이날, 대체 무슨 일이 벌어지는 걸까요.
바로 병역 의무를 마치고 3년 9개월 만에 완전체로 돌아온 방탄소년단의 첫 복귀 공연 때문입니다. 이를 놓고 온라인 일각에선 갑론을박이 벌어지고 있습니다. ‘사기업 행사에 공공재인 국가유산까지 영향을 받는 것이 타당하냐’는 게 불만을 제기하는 이들의 지적입니다.
정부 입장은 어떨까요. 안전 문제를 최우선으로 고려한 결과라고 설명했습니다. 궁능 등 관람에 관한 규정을 보면 관람자의 안전 등 필요한 경우에 공개를 제한할 수 있다는 규정도 있습니다.
실제 공연 당일 광화문 주변에 최소 26만명 이상이 몰릴 것으로 예상됩니다. 인파가 언제 어떻게 몰릴지 예상할 수 없는 상황에서 궁을 개방해뒀다가 불상사가 생기면 돌이킬 수 없기에 문을 닫는 선택을 했다는 취지입니다.
국가유산청 관계자
“(공연 시작 전에) 이제 궁에 들어와서 이제 나가지 않고 이제 관람을 거기서 관람하려고 한다거나 또 바깥에 워낙에 인파가 많으니까 궁에서 이제 철수를 해 주셔야 되는데, 궁을 나가주셔야 되는데 이런 부분들에 대한 안전 관리가 어려울 게 충분히 예상이 되지 않습니까.”
“(공연 시작 전에) 이제 궁에 들어와서 이제 나가지 않고 이제 관람을 거기서 관람하려고 한다거나 또 바깥에 워낙에 인파가 많으니까 궁에서 이제 철수를 해 주셔야 되는데, 궁을 나가주셔야 되는데 이런 부분들에 대한 안전 관리가 어려울 게 충분히 예상이 되지 않습니까.”
휴궁만이 아닙니다. 광화문광장 주변 지하철도 무정차하고 주변 건물들도 일부 문을 닫는다고 하는데, 이유는 역시 안전입니다.
경제적으로도 경복궁이 일일 휴관으로 입는 손해보다는 BTS 공연이 가진 무형적 가치가 더 클 것으로 예상됩니다. 경복궁의 일일 평균 관람객은 2024년 기준 1만7000명 안팎. 입장료 3000원을 곱하면 하루 수입은 5000만원 수준입니다. 하지만 이번 공연은 넷플릭스를 통해 중계되는 만큼 이보다 더 큰 경복궁 홍보 효과가 예상된다고 합니다.
다만 제한이 커질수록 BTS공연에 대한 반감이 커질 수도 있습니다.
전문가들은 이번 공연이 문화 활동 확산의 좋은 선례가 되면 결국 시민들에게도 이득이 된다는 점을 강조했습니다.
이훈 한양대 관광학부 교수
“이를테면 축제 같은 걸 하잖아요 도심에서 축제할 때 맨 처음에 도로 한 번을 막는데 굉장히 힘들었어요. 그런데 도심에서 축제를 해봤더니 그 효과가 굉장히 좋고요. 도시라고 하는 게 일하는 장소만이 아니라 거기에 사는 사람들의 놀이의 장소도 돼야 한다라고 하는 것으로 상당히 지금 인식이 많이 바뀌었다고 생각해요.”
“이를테면 축제 같은 걸 하잖아요 도심에서 축제할 때 맨 처음에 도로 한 번을 막는데 굉장히 힘들었어요. 그런데 도심에서 축제를 해봤더니 그 효과가 굉장히 좋고요. 도시라고 하는 게 일하는 장소만이 아니라 거기에 사는 사람들의 놀이의 장소도 돼야 한다라고 하는 것으로 상당히 지금 인식이 많이 바뀌었다고 생각해요.”
서울세계불꽃축제와 같은 대형 축제들도 비슷한 안전 대책을 실시하고 있고 처음엔 비슷한 불만이 있었습니다. 하지만 지금은 한국의 대표 축제로 많은 시민에게 긍정적 효과를 주고 있다는 거죠.
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김이현 전병준 기자 2hyun@kmib.co.kr
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