BTS 공연 때문에 경복궁 문 닫는다는데 [썰픽]

국가유산청 관계자 “(공연 시작 전에) 이제 궁에 들어와서 이제 나가지 않고 이제 관람을 거기서 관람하려고 한다거나 또 바깥에 워낙에 인파가 많으니까 궁에서 이제 철수를 해 주셔야 되는데, 궁을 나가주셔야 되는데 이런 부분들에 대한 안전 관리가 어려울 게 충분히 예상이 되지 않습니까.”

이훈 한양대 관광학부 교수

“이를테면 축제 같은 걸 하잖아요 도심에서 축제할 때 맨 처음에 도로 한 번을 막는데 굉장히 힘들었어요. 그런데 도심에서 축제를 해봤더니 그 효과가 굉장히 좋고요. 도시라고 하는 게 일하는 장소만이 아니라 거기에 사는 사람들의 놀이의 장소도 돼야 한다라고 하는 것으로 상당히 지금 인식이 많이 바뀌었다고 생각해요.”

