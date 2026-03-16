시사 전체기사

[속보] 금융위, 빗썸에 일부 영업정지 6개월·과태료 368억 부과

입력:2026-03-16 18:26
수정:2026-03-16 19:28
공유하기
글자 크기 조정
지난 4일 서울 강남구 빗썸 라운지 모습. 연합뉴스

가상자산 거래소 빗썸이 자금세탁방지 의무 위반 등으로 금융당국으로부터 영업 일부정지 6개월과 과태료 368억원의 중징계를 받게 됐다.

16일 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 제재심의위원회를 열고 빗썸에 영업 일부정지와 함께 대표이사 문책경고, 보고책임자 정직 6월 등의 처분을 결정했다고 밝혔다.

FIU는 지난해 3~4월 자금세탁방지 현장검사를 벌인 결과, 빗썸이 특정금융정보법(특금법)상 미신고 가상자산사업자와의 거래금지 의무, 고객확인의무 및 거래제한의무, 자료보존의무 등 665만건을 위반한 사실을 확인했다.

FIU는 빗썸의 법 위반 정도와 양태, 위반 동기 및 결과, 특금법 재위반 여부 등을 종합적으로 감안해 과태료도 부과하기로 결정했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1124
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
밀려나는 ‘士’자 직업… 회계사, 40위 → 3위로
“불 지르고 같이 끄자고?”… 호르무즈 파병 선 그은 중국
유조선 1척 호위에 군함 2척 필요… “해협 장악 지상전 불가피”
사건 발생 7개월만에…서대문 초등생 유괴 시도 피의자 2명 檢 송치
마이크 잡자마자 ‘뚝’…오스카 ‘케데헌’ 수상 소감 중단 논란
[미래 시나리오] 30대 김개발씨의 ‘코딩 인플루언서’ 전직기
“이미 온라인 품절”…이재용·정의선 ‘깐부 조끼’ 뭐길래
모텔서 필로폰 투약 시도 50대 검거…주사기 1500개 발견
국민일보 신문구독