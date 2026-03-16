넥슨 ‘아주르 프로밀리아’ 코믹월드 참가… CBT 모집 개시
넥슨은 만쥬게임즈가 개발 중인 신작 판타지 월드 RPG ‘아주르 프로밀리아’의 국내 첫 오프라인 행사 ‘아주르 프로밀리아X코믹월드’를 성공적으로 마무리하고 국내 클로즈 베타 테스트(CBT) 참가자 모집을 시작한다고 16일 밝혔다.
아주르 프로밀리아는 ‘벽람항로’의 개발사 만쥬게임즈가 PC·모바일 멀티 플랫폼으로 개발 중인 판타지 월드 RPG다. 판타지 대륙을 탐험하며 신비한 생물 ‘키보’와 유대를 쌓고 모험과 전투, 건설 등 자유도 높은 콘텐츠를 즐기는 콘셉트의 게임이다.
아주르 프로밀리아는 지난 14일과 15일 일산 킨텍스에서 개최된 서브컬처 축제 ‘코믹월드’에 게임사 최초 메인 스폰서로 참여했다.
이번 행사에는 양일간 7만여 명의 팬들이 현장을 찾았다. 현장에서는 드로잉월과 필오프월 등 관람객 참여형 프로그램이 운영됐다. 또한 인기 작가 ‘레바’의 드로잉쇼와 코스프레 퍼포먼스가 이어졌다.
넥슨은 PC 및 모바일 플랫폼 대상 CBT 참가자를 다음 달 24일까지 공식 홈페이지에서 모집한다. 15세 이상이면 누구나 신청 가능하고 추첨을 통해 참가자를 선정한다.
넥슨 최성욱 퍼블리싱라이브본부장은 “아주르 프로밀리아의 첫 오프라인 행사에 뜨거운 성원을 보내주신 팬분들께 깊이 감사드린다”며 “이번 국내 클로즈 베타 테스트 참가자 모집에도 많은 관심과 참여를 부탁드리며 현장에서 확인한 팬분들의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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