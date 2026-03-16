양현준 무력시위 통했다…홍명보 “5월까지 열려 있어”

홍명보 한국 남자축구 국가대표팀 감독이 16일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 3월 평가전 명단 발표 기자회견에서 발언하고 있다. 뉴시스

오른쪽 윙백, 풀백으로도 좋은 활약을 펼쳤다

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아직 최종 명단은 정해진 게 없다”며 “5월에 가장 좋은 경기력을 보여주는 선수를 뽑아서 월드컵에 데려가고 싶다”고 밝혔다.