‘한국식 PvPvE’ 낙원, 알파 테스트서 달라진 점은
넥슨이 개발 중인 PvPvE 게임 ‘낙원: 더 라스트 파라다이스’가 지난 12일부터 16일까지 클로즈 알파 테스트에 들어갔다. 2023년 11월 프리 알파 테스트 때 유저들로부터 받은 피드백을 바탕으로 시스템을 개선한 이 게임은 유저들의 입소문을 타고 동시 접속자수가 5000여 명에서 3만7000여 명으로 늘어났다.
낙원은 인공지능(AI) 적과 싸우면서 아이템을 파밍하고, 이 과정에서 유저들끼리 협동과 전투를 반복하는 장르인 익스트랙션 게임이다. 좀비가 창궐해 멸망한 세계, 이른바 포스트 아포칼립스의 서울을 배경으로 하는 게 이 게임만의 특징이다.
이번 클로즈 알파 테스트에서 가장 눈에 띄는 변화는 근접 전투 시스템의 재설계다. 대부분의 익스트랙션 장르 게임은 총기를 쓰는 원거리 전투가 이뤄지게 설계하는데 반해 낙원은 근접 전투가 주를 이룬다. 총기류는 리볼버와 페트병을 개조한 사제 총기 등 일부에 한정된다.
이번 테스트에선 단순히 공격을 주고받는 방식에서 벗어나 근접 무기별로 고유한 연속 타격과 기습 모션이 추가됐다. 낫, 경찰기동방패, 골프채 등 한국이 포스트 아포칼립스를 맞았을 때 인류가 무기로 쓸 만한 것들을 잘 찾아냈다. 도로의 표지판을 떼어내 방패로 쓰는 창의력도 돋보인다.
하우징(집 꾸미기) 시스템도 추가됐다. 이전 테스트에서는 단순 메뉴창 역할에 불과했던 숙소가 가구 배치, 요리 등 활동이 가능한 물리적 개인 공간으로 재구성됐다. 휴식, 일용직 노동, 학습 등 오전에 할 만한 활동이 추가돼 안전지대로서의 안정감과 몰입감도 높였다. 밤의 낙원상가는 극도의 긴장감을 요구하지만, 낮의 집에서만큼은 안락함을 느낄 수 있다.
한국, 서울의 도심을 구현한 배경의 퀄리티도 눈에 띈다. 어디선가 본 것만 같은 거리의 모습, 각종 한국어 간판들과 버스전용 차로의 초록색, 파란색 시내버스까지 좀비가 창궐해 멸망한 서울 도심의 모습을 생동감 있게 구현했다는 평가다.
낙원의 다음 테스트 및 출시 일정은 정해지지 않았다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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