게임위, 불법게임 신고 포상금 제도 시행
게임물관리위원회는 불법 게임물로 인한 이용자 피해를 예방하고 유통 및 불법 환전 등에 대한 단속의 실효성을 높이기 위해 ‘2026년 제1회 불법게임물 신고포상심사’를 12일 본청 등급분류회의실에서 시행했다.
게임위는 불법게임물 신고포상금제도 운영 지침에 따라 경찰청, 유관기관 전문가가 참여한 신고포상심사위원회를 구성했다. 지난해부터 외부 위원을 1명 더 추가 위촉해 운영 중이다.
올해 위촉된 심사위원은 박순기 서울특별시경찰청 풍속단속계장, 윤방현 경기남부경찰청 도박범죄수사 1팀장, 이경민 부산광역시경찰청 사이버범죄수사대장, 이상훈 부산광역시경찰청 범죄예방질서계장, 조수현 게임문화재단 사무국장 등이다.
신고 대상은 불법게임물 제공 행위, 환전 및 환전 알선 행위, 사행심 조장 광고 및 선전문 게시·배포 행위 등이다.
신고를 원하는 사람은 게임위 누리집 ‘불법게임물 신고 포상금’에서 신고서와 증거자료를 첨부해 접수할 수 있다. 법 위반행위로 확인 시 심사위원회의 심의를 거쳐 포상금 지급 여부와 액수가 최종 결정된다. 포상금은 신고 내용의 충실성과 위법성 정도에 따라 건당 최고 50만원까지 지급된다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사