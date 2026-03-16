인천대·연수구, 지역 상생 발전 위한 업무협약

디자인 분야 인재양성 및 소상공인 지원을 위한 업무협약식. 인천대 제공

지난 13일 연수구청에서 체결된 이번 협약은 대학이 보유한 디자인 및 예술 분야의 전문 지식 인프라를 활용해 디자인 분야 인재를 양성하고 소상공인 홍보 디자인을 지원하고자 체결됐다.