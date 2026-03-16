인천대·연수구, 지역 상생 발전 위한 업무협약
인천대학교는 지역사회 발전과 디자인 연구 역량 강화를 위해 연수구와 손을 잡았다고 16일 밝혔다.
지난 13일 연수구청에서 체결된 이번 협약은 대학이 보유한 디자인 및 예술 분야의 전문 지식 인프라를 활용해 디자인 분야 인재를 양성하고 소상공인 홍보 디자인을 지원하고자 체결됐다.
양 기관은 이번 협약을 통해 소상공인 지원, 디자인 기반 지역 활성화 프로그램 공동 개발, 글로벌 융합 디자인 연구 및 인적 교류 확대, 대학생 지역사회 참여 프로그램 운영 등 실질적인 협력 체계를 구축해 나갈 계획이다.
황문현 인천대 예술체육대학 학장은 “이번 협약은 대학의 연구 성과가 강의실을 넘어 지역사회에 직접적인 활력을 불어넣는 좋은 계기가 될 것”이라며 “디자인학부의 전문 교수진과 연구소가 힘을 합쳐 연수구를 더욱 아름답고 살기 좋은 도시로 만드는 데 기여하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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