‘명심’ 업은 정원오에 與 너도나도 명심 마케팅
[정치 언박싱]
‘명심’(이재명 대통령의 의중)이 여권 지방선거 주자들의 핵심 무기로 떠 올랐다. 저마다 이 대통령과의 인연을 선거운동 전면에 내세우고, 대통령의 소셜미디어 게시물 한 줄에 희비가 교차하고 있다. 정권교체 이후 첫 전국단위 선거라는 특성에 높은 국정운영 지지도 등이 작용한 결과로 해석된다.
박주민 서울시장 예비후보는 16일 국회에서 기자들과 만나 최근 국회 보건복지위원회를 통과한 국립의학전문대학원 설립법안을 두고 “상당히 큰 국정 성과이자 입법 성과”라고 자평했다. 해당 법안은 공공의료 분야에서 일할 인력을 키우기 위해 국립의전원을 설치, 졸업생을 15년간 공공의료 분야에서 의무적으로 일하게 하는 내용이다. 박 예비후보는 국회 보건복지위원장이다.
박 예비후보가 갑작스레 기자간담회를 열어 가며 상임위 현안 부각에 나선 것은 이 대통령의 언급과 무관치 않다는 평이다. 이 대통령은 지난 13일 자신의 엑스(X)에 박 위원장의 게시물을 재게시하면서 “쉽지 않은 일인데, 의료개혁 성과에 감사드린다”고 공개 격려했다. 정치권 관계자는 “대통령에게 칭찬을 받은 김에 군불을 때 보겠다는 것”이라고 해석했다.
여권 지선 주자에 대한 이 대통령의 공개적 칭찬은 지난해 12월에도 그 효과를 입증했다. 이 대통령은 정원오 당시 성동구청장을 두고 X를 통해 “저의 성남 시정 만족도가 꽤 높았는데 명함도 못 내밀 듯”이라고 언급했다. 정 전 구청장은 이후 각종 차기 서울시장 선호도 조사에서 선두를 달리게 됐다.
적극적 명심 마케팅에 나선 예비후보도 여럿이다. 이 대통령과 동일한 방식으로 출마 선언을 하거나(정원오) 비슷한 선거 슬로건을 쓰고(김병욱), ‘대통령과 일한 사람’(박주민) ‘대통령이 보낸 사람’(우상호) 등의 문구를 전면에 내세운 것이 그 예다. 전통적 친이재명계나 청와대 참모 출신이 아닌 주자들도 마찬가지다. 김동연 현 경기도지사의 전날 합동연설회 연설문에는 ‘명심’ 표현이 세 차례 들어갔다.
명심 마케팅이 이처럼 홍수를 이루는 배경으로는 견조한 이 대통령의 당내 장악력, 나아가 국민 일반의 지지가 꼽힌다. 리얼미터가 지난 9~13일 전국 18세 이상 2513명을 조사한 결과에 따르면 이 대통령의 국정 수행 긍정 평가는 60.3%로 전주 대비 2.1%포인트 올랐다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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