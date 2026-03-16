노동부, 청년회계사 잇달아 숨진 대형 회계법인 대상 근로감독 착수
삼정회계 30대 2명 과로사 의혹
“법 위반 확인 시 엄정 조치”
고용노동부는 최근 30대 회계사 2명이 잇달아 숨지면서 과로사 의혹이 제기된 삼정회계법인에 대해 지난 12일 근로감독에 착수했다고 16일 밝혔다.
노동부는 “최근 감사 시기와 맞물린 장시간 노동이 사망의 원인이라는 주장이 제기됐다”며 “해당 법인은 재량근로시간제 및 선택적 근로시간제를 시행하고 있고, 최근 과도한 업무량으로 주 80시간 이상 근무하면서 실제 연장근로 시간을 입력하지 못하게 하는 등 편법으로 운영하고 있다는 의혹이 있는 상황”이라고 감사 착수 배경을 설명했다.(국민일보 2026년 3월 12일 ‘대형 회계법인서 30대 회계사 잇단 사망…‘감사 시즌’ 장시간 노동 논란’ 참조)
이에 노동부는 근로감독을 통해 재량 및 선택적 근로시간제 운영의 적정성 여부를 중심으로 포괄임금 오남용, 휴가·휴게·휴일 부여 등 노동관계법 전반에 대해 집중 점검하고, 법 위반 사항이 확인되는 경우에는 엄정 조치할 계획이다.
권창준 노동부 차관은 “법 위반 사업장에 대해선 엄정 대응하고, 장시간 노동 관행을 바로잡아 청년 전문직을 포함한 모든 일하는 사람의 건강한 근로환경 조성에 역량을 집중할 것”이라고 밝혔다.
업계에 따르면 삼정KPMG 제조업(IM) 본부 소속 30대 회계사 두 명은 지난해 11월과 올해 3월 각각 숨을 거뒀다. 이들은 평소 건강했으나 감사 시즌을 맞아 과도한 업무에 시달린 것으로 알려졌다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
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