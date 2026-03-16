美, 도미니카 꺾고 3회 연속 WBC 결승행
월드베이스볼클래식(WBC) 우승에 도전하는 미국이 도미니카공화국의 강타선을 잠재우며 결승에 선착했다.
미국은 16일(한국시간) 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 WBC 4강전에서 도미니카를 2대 1로 꺾었다. 이로써 미국은 대회 3회 연속 결승 진출에 성공했다. 2017년 처음 결승에 올라 우승을 차지했던 미국은 2023년에는 일본에 밀려 준우승에 머물렀다.
이날 선취점은 도미니카의 몫이었다. 2회말 주니어 카미네로(탬파베이 레이스)가 미국 선발 폴 스킨스(피츠버그 파이어리츠)를 상대로 솔로 홈런을 터뜨렸다. 미국도 곧바로 반격했다. 4회초 거너 헨더슨(볼티모어 오리올스)이 도미니카 선발 루이스 세베리노(애슬레틱스)에게 우월 솔로포를 뽑아내며 승부를 원점으로 돌렸다. 이어 로만 앤서니(보스턴 레드삭스)가 바뀐 투수 그레고리 소토(피츠버그)를 상대로 솔로 홈런을 날리며 역전에 성공했다.
이후 도미니카는 여러 차례 기회를 잡았지만 끝내 경기를 뒤집지 못했다. 4회말에는 2사 만루 찬스를 놓쳤고 5회말 1사 1, 2루에선 병살타로 고개를 숙였다. 7회말엔 1사 2, 3루 찬스를 만들었지만 연속 삼진으로 물러났고, 9회말 2사 3루에서도 삼진을 당하면서 경기는 그대로 마무리됐다. 이때 메이슨 밀러(샌디에이고 파드리스)의 8구째 공이 스트라이크존보다 낮게 들어온 것으로 보였지만 주심이 삼진을 선언하면서 판정 논란이 일었다.
이날 승리의 중심엔 스킨스가 있었다. 도미니카의 화력을 막아야 하는 중책을 맡은 그는 4⅓이닝 1실점으로 호투하며 승리 투수가 됐다. 미국은 18일 같은 장소에서 열리는 결승에서 이탈리아-베네수엘라전 승자와 맞붙는다.
도미니카의 13년 만의 정상 탈환 도전은 4강에서 막을 내렸다. 2013년 3회 대회에서 첫 우승을 달성한 뒤 세 차례 연속으로 결승 진출에 실패하며 분루를 삼켰다. 알버트 푸홀스 도미니카 감독은 “두 팀 모두 훌륭한 경기를 펼쳤다. 마지막 판정에 초점을 맞추고 싶지는 않다”고 말했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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