‘들락날락 영어랑 놀자’ 횡령 의혹…부산시, 경찰 수사 의뢰
용역업체 인건비 페이백 의혹 제기
부산시 남부경찰서에 수사 의뢰
재발 방지 위해 관리 체계 강화
부산 어린이 영어교육 프로그램 ‘들락날락 영어랑 놀자’ 운영 용역과 관련해 인건비 횡령 의혹이 제기돼 경찰 수사가 진행된다.
부산시는 해당 프로그램 운영 용역업체인 A사의 인건비 횡령 의혹과 관련해 지난 13일 부산 남부경찰서에 수사를 의뢰했다고 16일 밝혔다.
의혹은 업체가 외국인 강사와 보조 강사에게 지급된 인건비 일부를 다시 돌려받는, 이른바 ‘페이백’ 방식으로 자금을 빼돌렸다는 내용이다.
부산시는 업체 확인 결과 일부 인력 인건비 지급 과정에서 과오 지급을 정산하는 과정에서 직원 개인 계좌를 통한 입출금 정산이 있었던 사실을 확인했다고 설명했다. 업체 측은 해당 사건이 직원 개인의 일탈 행위라며 조직적인 횡령 의혹은 부인하고 있는 것으로 전해졌다.
시는 위법 행위 여부를 확인하기 위해 경찰 수사를 의뢰했다. 법 위반이 확인될 경우 부정당업자 제재 등 관련 조치를 검토할 방침이다. 시는 재발 방지를 위해 참여 인력 관리와 현장 점검을 강화하기로 했다.
‘들락날락 영어랑 놀자’는 어린이복합문화공간 ‘들락날락’에서 원어민과 함께 체험형 영어교육을 제공하는 프로그램이다. 2023년 시범 운영 이후 확대돼 지난해까지 1만명 이상이 참여했다. 올해는 들락날락 시설과 이음공간 등 110곳 이상에서 운영될 예정이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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