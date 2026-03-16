부산 그랜드모먼트 유스호스텔 박수영(사진) 운영대표가 사단법인 한국청소년지도사협의회 신임 회장으로 취임했다.
한국청소년지도사협의회는 지난 15일 경주시 화랑마을에서 열린 2026년 정기총회에서 박 대표를 제4대 회장으로 선임하고 취임식을 진행했다고 16일 밝혔다. 임기는 2028년까지 2년이다.
박 회장은 부울경 지역 최초의 청소년학 박사로 동명대 한국어교육다문화학과 초빙교수, 부산시청소년지도사협회 부회장, 부산시청소년수련시설협회 이사, 동원유스호스텔 운영대표, 부산청소년어울림센터 센터장 등을 역임했다.
박 회장은 “전국 청소년지도사들과 함께 청소년의 눈높이에서 청소년 정책이 구현될 수 있도록 노력하겠다”며 “시대 변화에 맞는 청소년지도사의 전문성 강화와 처우 개선에도 힘쓰겠다”고 말했다.
한국청소년지도사협의회는 전국 7만6000여명의 청소년지도사들로 구성된 단체로 청소년 정책 개발과 실행, 청소년지도사 권익 보호와 복지 증진 등을 위해 활동하고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
박수영 그랜드모먼트 유스호스텔 대표, 청소년지도사협의회장 취임
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사