복지부, 농아인협회 간부비위행위 등 23건 적발…수사의뢰 등 조치

협회 예산으로 선물 및 해외여행

“개선 없으면 설립허가 취소 검토”

한국농아인협회 로고. 농아인협회 홈페이지 캡처

한국농아인협회 고위 간부들이 협회 예산으로 수천만원대 선물을 챙기고 외유성 해외여행을 다녀오는 등 각종 비위 사실이 정부 감사에서 드러났다.



보건복지부는 지난해 협회에 대한 특정감사 및 중앙수어통역센터 위탁사업을 점검한 결과 총 23건의 부적절한 사항을 발견하고 49건의 처분을 시행했다고 16일 밝혔다.



이와 별도로 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 및 형법 위반 등 범죄혐의도 의심돼 수사기관에 협회 수사를 의뢰했다.



협회는 장애인 체육 관련 행사 등에 수어통역사의 참여를 막아 장애인의 의사소통을 방해했다.



또 협회 예산으로 고위 간부에게 3000만원 상당의 선물을 제공했다.(국민일보 2025년 10월 16일자 12면 외 4건 참조)



협회 간부들은 2023년 세계농아인협회 예비비를 유용해 태국 치앙마이로 외유성 해외여행도 다녀왔다. 여행에서 현지 장애인 단체와 교류는 없었다.



월 150만원의 임원 직책보조비의 경우 2023년 4월~2024년 3월 두 배로 올렸고, 수어통역센터장은 지급 대상이 아닌데도 2024년 4월~2025년 6월 직책보조비를 줬다.



성 비위 의혹으로 업무에서 배제된 간부가 배제 기간 중 전자문서 21건을 결재한 사실도 드러났다.



복지부는 협회의 2026년 국고보조예산 약 3억원 지급을 보류했다. 협회가 개선 요구에 불응할 경우 협회 설립허가 취소 등 추가 조치도 검토한다는 방침이다.



유경진 기자 ykj@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 종교부 유경진 기자 ykj@kmib.co.kr 1195 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 한국농아인협회 고위 간부들이 협회 예산으로 수천만원대 선물을 챙기고 외유성 해외여행을 다녀오는 등 각종 비위 사실이 정부 감사에서 드러났다.보건복지부는 지난해 협회에 대한 특정감사 및 중앙수어통역센터 위탁사업을 점검한 결과 총 23건의 부적절한 사항을 발견하고 49건의 처분을 시행했다고 16일 밝혔다.이와 별도로 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 및 형법 위반 등 범죄혐의도 의심돼 수사기관에 협회 수사를 의뢰했다.협회는 장애인 체육 관련 행사 등에 수어통역사의 참여를 막아 장애인의 의사소통을 방해했다.또 협회 예산으로 고위 간부에게 3000만원 상당의 선물을 제공했다.협회 간부들은 2023년 세계농아인협회 예비비를 유용해 태국 치앙마이로 외유성 해외여행도 다녀왔다. 여행에서 현지 장애인 단체와 교류는 없었다.월 150만원의 임원 직책보조비의 경우 2023년 4월~2024년 3월 두 배로 올렸고, 수어통역센터장은 지급 대상이 아닌데도 2024년 4월~2025년 6월 직책보조비를 줬다.성 비위 의혹으로 업무에서 배제된 간부가 배제 기간 중 전자문서 21건을 결재한 사실도 드러났다.복지부는 협회의 2026년 국고보조예산 약 3억원 지급을 보류했다. 협회가 개선 요구에 불응할 경우 협회 설립허가 취소 등 추가 조치도 검토한다는 방침이다.유경진 기자 ykj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지