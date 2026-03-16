복지부, 농아인협회 간부비위행위 등 23건 적발…수사의뢰 등 조치
협회 예산으로 선물 및 해외여행
“개선 없으면 설립허가 취소 검토”
한국농아인협회 고위 간부들이 협회 예산으로 수천만원대 선물을 챙기고 외유성 해외여행을 다녀오는 등 각종 비위 사실이 정부 감사에서 드러났다.
보건복지부는 지난해 협회에 대한 특정감사 및 중앙수어통역센터 위탁사업을 점검한 결과 총 23건의 부적절한 사항을 발견하고 49건의 처분을 시행했다고 16일 밝혔다.
이와 별도로 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 및 형법 위반 등 범죄혐의도 의심돼 수사기관에 협회 수사를 의뢰했다.
협회는 장애인 체육 관련 행사 등에 수어통역사의 참여를 막아 장애인의 의사소통을 방해했다.
또 협회 예산으로 고위 간부에게 3000만원 상당의 선물을 제공했다.(국민일보 2025년 10월 16일자 12면 외 4건 참조)
협회 간부들은 2023년 세계농아인협회 예비비를 유용해 태국 치앙마이로 외유성 해외여행도 다녀왔다. 여행에서 현지 장애인 단체와 교류는 없었다.
월 150만원의 임원 직책보조비의 경우 2023년 4월~2024년 3월 두 배로 올렸고, 수어통역센터장은 지급 대상이 아닌데도 2024년 4월~2025년 6월 직책보조비를 줬다.
성 비위 의혹으로 업무에서 배제된 간부가 배제 기간 중 전자문서 21건을 결재한 사실도 드러났다.
복지부는 협회의 2026년 국고보조예산 약 3억원 지급을 보류했다. 협회가 개선 요구에 불응할 경우 협회 설립허가 취소 등 추가 조치도 검토한다는 방침이다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
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