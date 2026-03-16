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이병훈, 민주당 전남광주특별시장 경선 불참…6인 체제로

입력:2026-03-16 16:32
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“유권자 설득할 시공간 절대 부족”

이병훈 전 국회의원이 16일 오후 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 전남광주특별시장 민주당 경선 불참을 선언하고 있다. 이병훈 전 의원 측 제공

더불어민주당 전남광주특별시장 경선에 출마한 이병훈 전 국회의원이 16일 경선 불참을 선언했다.

이 전 의원은 이날 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “특별법이 통과되면서, 사실 이번 선거의 판도는 완전히 달라졌다. 판이 바뀌었으면 당연히 리더를 뽑는 기준 또한 재정립돼야 한다”며 “하지만 민주당 경선 시계는 새 변수를 고려하지 않은 채 빠르게만 돌아가고 있다”고 밝혔다.

이어 “특별법 통과 전부터 시작된 잦은 여론조사는 이미 편승 효과를 만들어버렸고, 그 흐름을 고스란히 안은 채 경선 열차는 달리고 있다”며 “더구나 현역이 아닌 저 같은 후보의 경우 정책으로 유권자들을 설득할 시공간이 절대 부족한 상황이 벌어졌다”고 강조했다.

아울러 “정책으로 유권자들을 설득하지 못한다면 내가 할 수 있는 일이 무엇일까. 깊은 고심 끝에 저 이병훈은 이 숨가쁜 깜깜이 경선 열차에서 내리고자 한다”면서 “제 이런 선택은 특정 후보와의 합종연횡을 염두에 둔 결정이 아니라, 작금의 정치 현실을 감안해 내린 결정”이라고 말했다.

이개호 의원에 이어 이 전 의원까지 경선 불참을 선언하면서 민주당 전남광주특별시장 경선은 기존 7인 체제에서 6인 체제로 치러질 전망이다. 오는 17일 4인, 18일 3인 구도로 치러질 토론회와 방식도 변경될 것으로 보인다.

민주당은 19~20일 권리당원 투표 방식의 예비경선을 통해 본경선에 진출한 후보 5명을 가릴 예정이다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

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