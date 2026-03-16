포항시, 반려동물 문화교실 ‘포항서당개’ 운영
경북 포항시는 반려견과 함께 살아가는 시민을 대상으로 반려동물 문화교실 ‘포항서당개’ 전반기 강좌를 이달 17일부터 6월까지 운영한다고 16일 밝혔다.
이번 강좌는 반려견 문제행동 교정과 올바른 반려문화 확산을 위해 3명의 동물훈련사가 과정별 10가구를 대상으로 교육을 진행한다.
참가자는 1:1 방문 교육, 어질리티 활용 행동교육, 가족 산책 교육 등 3개 과정 가운데 선택해 신청할 수 있다. 교육비는 무료다.
1:1 방문 교육은 분리불안이나 과도한 짖음 등 반려견의 문제행동에 대해 훈련사가 견주가 원하는 장소를 직접 방문해 맞춤형 교정 교육을 진행하는 방식이다.
어질리티 활용 행동교육은 반려견 장애물 훈련을 통해 기본 복종 훈련과 행동 교정을 병행하는 프로그램으로, 이달 17일부터 포항펫필드에서 진행한다.
가족 산책 교육은 반려견과의 올바른 산책 방법과 통제 요령을 배우는 과정으로, 개체별 상담과 실습 중심 교육으로 운영한다.
포항시에 동물 등록이 된 반려견과 보호자 가족이라면 신청할 수 있다. 1:1 방문 교육은 4월 30일까지, 단체 행동교정훈련과 산책 교육은 각 교육 시작일 기준 2일 전까지 신청할 수 있다.
교육 일정과 장소는 상황에 따라 변경될 수 있으며 무단 결석 1회 또는 2회 연속 결석 시 교육 기회가 제한되고 대기자에게 참여 기회가 제공된다.
도병술 포항시 축산과장은 “반려동물을 키우는 가정이 늘어나는 만큼 이웃에게 피해를 주지 않는 책임 있는 반려문화가 중요하다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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