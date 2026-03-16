부산형 통합돌봄 ‘내편돌보미’ 1만명 출범… 환경정비서 돌봄으로

노인일자리 환경정비서 돌봄으로 전환

노인·아동·취약계층 통합돌봄 확대

리본 프로젝트로 세대통합 돌봄 추진

리본 프로젝트 선포식 및 1만 내편 돌보미 출범식이 부산시청 대강당에서 열리고 있다./부산시 제공

부산시가 기존 환경정비 중심의 노인 일자리를 돌봄 중심 일자리로 전환한다.



부산시는 16일 오후 시청 대강당에서 ‘리본 프로젝트’ 비전 선포와 함께 1만명의 ‘내편돌보미’ 출범식을 개최한다고 밝혔다. 행사에는 성희엽 미래혁신부시장과 김정현 부산시니어클럽협회장, 김양진 한국노인인력개발원 부산울산지역본부장, 시니어클럽 관계자와 내편돌보미 등 700여명이 참석한다.



리본 프로젝트는 기존 환경정비 중심 공익활동형 노인 일자리를 지속 가능한 돌봄 중심 일자리로 전환하는 정책이다. ‘리본(Re-Born)’은 노년의 재도약을, ‘리본(Ribbon)’은 세대와 이웃을 연결한다는 의미를 담았다. 노인 일자리를 단순한 소득 보전 수단이 아니라 돌봄과 관계 회복을 위한 도시 핵심 정책으로 재정의하겠다는 취지다.



부산은 8대 특·광역시 가운데 고령 인구 비중이 가장 높고 1인 가구 중 60세 이상 비율도 43%에 달하는 등 돌봄 수요가 빠르게 늘고 있다. 특히 이달부터 ‘돌봄통합지원법’이 시행되는 등 국가 정책 환경이 변화하면서 지역 기반 돌봄 체계 구축의 필요성이 커지고 있다.



이에 따라 시는 올해 ‘내편돌보미’ 1만여명을 선발해 돌봄 서비스 확대에 나선다. 내편돌보미는 집 가까이에서 시민의 일상을 돕는 돌봄 활동가를 뜻한다.



기존 노인일자리 돌봄사업이 말벗 중심 안부 확인 활동에 머물렀다면 앞으로는 돌봄 대상과 서비스 범위를 크게 확대한다. 노인과 아동, 장애인, 고독사 위험 가구, 취약계층 등 돌봄이 필요한 시민을 대상으로 신체 건강과 정신 건강, 사회적 관계, 일상생활 등을 지원하는 통합돌봄 서비스를 제공할 계획이다.



사업 규모는 총 1만1133명 수준으로 노인 5290명, 아동 4010명, 장애인 949명, 고독사 위험 가구 427명, 취약계층 457명 등을 대상으로 한다. 사업비는 총 595억원으로 국비 297억원, 시비 149억원, 구·군비 149억원이 투입된다. 시니어클럽과 사회복지관, 노인복지관 등 78개 기관이 사업을 수행한다.



시는 올해를 시작으로 지역 수요와 정책 변화에 맞춰 세대통합 돌봄서비스 기반의 노인일자리 모델을 지속 확대해 나갈 계획이다. 내편돌보미 참여 어르신들은 현장 활동에 앞서 직무교육을 이수한 뒤 이달부터 본격적인 활동에 들어간다.



성 부시장은 “1만 내편돌보미는 노인이 돌봄의 대상이 아니라 아이부터 어르신, 취약계층까지 아우르는 세대통합 정책의 주체임을 보여주는 상징”이라며 “어르신들의 경험과 지혜를 바탕으로 부산을 더 따뜻한 도시, 다시 태어나도 살고 싶은 도시로 만들겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 889 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산시가 기존 환경정비 중심의 노인 일자리를 돌봄 중심 일자리로 전환한다.부산시는 16일 오후 시청 대강당에서 ‘리본 프로젝트’ 비전 선포와 함께 1만명의 ‘내편돌보미’ 출범식을 개최한다고 밝혔다. 행사에는 성희엽 미래혁신부시장과 김정현 부산시니어클럽협회장, 김양진 한국노인인력개발원 부산울산지역본부장, 시니어클럽 관계자와 내편돌보미 등 700여명이 참석한다.리본 프로젝트는 기존 환경정비 중심 공익활동형 노인 일자리를 지속 가능한 돌봄 중심 일자리로 전환하는 정책이다. ‘리본(Re-Born)’은 노년의 재도약을, ‘리본(Ribbon)’은 세대와 이웃을 연결한다는 의미를 담았다. 노인 일자리를 단순한 소득 보전 수단이 아니라 돌봄과 관계 회복을 위한 도시 핵심 정책으로 재정의하겠다는 취지다.부산은 8대 특·광역시 가운데 고령 인구 비중이 가장 높고 1인 가구 중 60세 이상 비율도 43%에 달하는 등 돌봄 수요가 빠르게 늘고 있다. 특히 이달부터 ‘돌봄통합지원법’이 시행되는 등 국가 정책 환경이 변화하면서 지역 기반 돌봄 체계 구축의 필요성이 커지고 있다.이에 따라 시는 올해 ‘내편돌보미’ 1만여명을 선발해 돌봄 서비스 확대에 나선다. 내편돌보미는 집 가까이에서 시민의 일상을 돕는 돌봄 활동가를 뜻한다.기존 노인일자리 돌봄사업이 말벗 중심 안부 확인 활동에 머물렀다면 앞으로는 돌봄 대상과 서비스 범위를 크게 확대한다. 노인과 아동, 장애인, 고독사 위험 가구, 취약계층 등 돌봄이 필요한 시민을 대상으로 신체 건강과 정신 건강, 사회적 관계, 일상생활 등을 지원하는 통합돌봄 서비스를 제공할 계획이다.사업 규모는 총 1만1133명 수준으로 노인 5290명, 아동 4010명, 장애인 949명, 고독사 위험 가구 427명, 취약계층 457명 등을 대상으로 한다. 사업비는 총 595억원으로 국비 297억원, 시비 149억원, 구·군비 149억원이 투입된다. 시니어클럽과 사회복지관, 노인복지관 등 78개 기관이 사업을 수행한다.시는 올해를 시작으로 지역 수요와 정책 변화에 맞춰 세대통합 돌봄서비스 기반의 노인일자리 모델을 지속 확대해 나갈 계획이다. 내편돌보미 참여 어르신들은 현장 활동에 앞서 직무교육을 이수한 뒤 이달부터 본격적인 활동에 들어간다.성 부시장은 “1만 내편돌보미는 노인이 돌봄의 대상이 아니라 아이부터 어르신, 취약계층까지 아우르는 세대통합 정책의 주체임을 보여주는 상징”이라며 “어르신들의 경험과 지혜를 바탕으로 부산을 더 따뜻한 도시, 다시 태어나도 살고 싶은 도시로 만들겠다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지