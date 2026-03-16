대전시의회 ‘신계룡~북천안 송전선로’ 전면 재검토 촉구안 채택
대전시의회가 16일 제295회 임시회 제1차 본회의를 열고 ‘신계룡~북천안 송전선로 건설사업 전면 재검토 촉구 건의안’을 채택했다.
건의안은 정부가 수요지 인근에서 에너지를 생산·소비하는 체계로 전환하고 있음에도 불구하고, 한국전력공사가 대규모 송전선로를 건설해 지역 갈등과 환경 훼손 우려를 키우고 있다는 점을 지적했다.
사업 예상지로 거론되는 유성구 노은동, 진잠·학하동 일대와 서구 기성·관저2동은 주거지와 교육 인프라가 밀집돼 송전탑 설치 이후 다양한 피해가 발생할 수 있다고 시의회는 지적했다.
특히 송전선로가 대전현충원 상공을 통과할 가능성까지 제기되면서 국가적 상징성을 지닌 공간을 훼손시키는 것에 대한 우려도 커지고 있다.
건의안을 대표 발의한 이금선 국민의힘 시의원은 “수도권의 전력 수요를 충당하기 위해 대전은 일방적인 희생만을 강요받고 있다”며 “입지 선정 과정에서 공론화 절차가 부족했다는 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 일방적인 사업 추진을 즉각 멈추고 원점에서 재검토해야 한다”고 주장했다.
건의안은 청와대와 국회, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 관계 기관과 주요 정당에 전달될 예정이다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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