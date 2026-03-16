대전시의회 ‘신계룡~북천안 송전선로’ 전면 재검토 촉구안 채택

대전시의회 본회의장. 대전시의회 제공

건의안을 대표 발의한 이금선 국민의힘 시의원은 “수도권의 전력 수요를 충당하기 위해 대전은 일방적인 희생만을 강요받고 있다”며 “

입지 선정 과정에서 공론화 절차가 부족했다는 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 일방적인 사업 추진을 즉각 멈추고 원점에서 재검토해야 한다”고 주장했다.

건의안은 청와대와 국회, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 관계 기관과 주요 정당에 전달될 예정이다.