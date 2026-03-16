과학 성과 직접 체험…대전 대덕특구 연구기관 주말 개방
대전 대덕특구 연구기관의 연구성과를 주말마다 직접 체험할 수 있는 자리가 마련된다.
대전시와 국가과학기술연구회, 대덕특구 12개 연구기관은 16일 대전시청 중회의실에서 ‘대덕특구 연구기관 주말개방’ 업무협약을 체결했다.
2023년 대덕특구 50주년을 기념해 시작된 이 프로그램은 첨단 연구 성과를 시민들이 직접 체험할 수 있는 과학문화 프로그램이다.
다음 달 한국표준과학연구원을 시작으로 10월까지 릴레이 방식으로 운영된다. 기관 특성을 반영한 연구실 투어, 과학 체험, 강연 등이 진행된다.
참여 기관은 한국과학기술정보연구원 한국기계연구원 한국기초과학지원연구원 한국생명공학연구원 한국원자력연구원 한국전자통신연구원 한국조폐공사 한국지질자원연구원 한국타이어앤테크놀로지 한국표준과학연구원 한국항공우주연구원 한국핵융합에너지연구원 등이다.
올해는 참여도가 상대적으로 낮았던 동구·중구·대덕구 지역 학생들을 대상으로 주중 프로그램도 시범 운영할 계획이다.
프로그램 참여 기관은 매년 꾸준히 확대되고 있다. 2023년 5개였던 참여 기관은 2024년 8개, 지난해 11개에 이어 올해 12개로 늘었다. 외지 방문객 비율도 2023년 22.9%에서 2024년 31.6%, 지난해 35.3%로 증가했다.
참가자 설문 결과 재참여 의향률 96.4%, 연구기관 이해도 증가는 98.2%를 기록하는 등 높은 만족도를 보였다.
프로그램은 사전 예약제로 운영되며 참여를 희망하는 시민은 ‘대전사이언스투어’ 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.
이장우 대전시장은 “대덕특구의 세계적인 연구 역량을 널리 알리고, 시민들이 과학 문화를 체험할 수 있는 기회를 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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