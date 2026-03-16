과학 성과 직접 체험…대전 대덕특구 연구기관 주말 개방

2023년 대덕특구 50주년을 기념해 시작된 이 프로그램은 첨단 연구 성과를 시민들이 직접 체험할 수 있는 과학문화 프로그램이다.

다음 달 한국표준과학연구원을 시작으로 10월까지 릴레이 방식으로 운영된다. 기관 특성을 반영한 연구실 투어, 과학 체험, 강연 등이 진행된다.

프로그램 참여 기관은 매년 꾸준히 확대되고 있다. 2023년 5개였던 참여 기관은 2024년 8개, 지난해 11개에 이어 올해 12개로 늘었다. 외지 방문객 비율도 2023년 22.9%에서 2024년 31.6%, 지난해 35.3%로 증가했다.

참가자 설문 결과 재참여 의향률 96.4%, 연구기관 이해도 증가는 98.2%를 기록하는 등 높은 만족도를 보였다.

이장우 대전시장은 “대덕특구의 세계적인 연구 역량을 널리 알리고, 시민들이 과학 문화를 체험할 수 있는 기회를 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.