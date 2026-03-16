인천글로벌캠퍼스, 비전·전략 고도화 위한 임직원 워크숍

인천글로벌캠퍼스 비전·전략 고도화를 위한 임직원 워크숍. IGC운영재단 제공

비전·전략 수립 과정에는 시민 1만9000명을 대상으로 실시한 인지도 조사 결과, IGC 비전 공모전 우수 제안,