인천글로벌캠퍼스, 비전·전략 고도화 위한 임직원 워크숍
인천글로벌캠퍼스(IGC)운영재단은 지난 12일 ‘인천글로벌캠퍼스 비전·전략 고도화를 위한 임직원 워크숍’을 했다고 16일 밝혔다.
이번 워크숍은 인천경제자유구역청과 IGC 입주대학 관계자, IGC운영재단 임직원이 함께 참여해 비전과 전략 방향을 논의한 첫 공식 자리라는 점에서 의미가 있다.
비전·전략 수립 과정에는 시민 1만9000명을 대상으로 실시한 인지도 조사 결과, IGC 비전 공모전 우수 제안, 산업통상부 경제자유구역기획단, 인천경제청, IGC 입주대학 대상 설문조사, IGC운영재단 직원 설문 결과 등 이해관계자의 의견이 종합적으로 반영됐다.
워크숍에서는 재단 비전 전략 TF가 조직 내·외부 환경 분석 결과를 발표하고 이를 토대로 미션과 미래 비전, 핵심 전략을 도출하기 위한 토론이 진행됐다. 또 인천경제청 서비스산업유치과 관계자와 IGC 입주대학 관계자들이 차례로 발언하며 IGC의 역할과 발전 방향에 대한 의견을 공유하는 시간도 마련됐다.
참가자들은 3개 분임조로 나뉘어 미션 도출, 미래상 설정, 핵심 전략 수립 등을 주제로 심도 있는 토론을 이어갔다. 조별 발표에서는 글로벌 교육·연구 플랫폼으로서 IGC의 정체성과 발전 방향, 대학 간 협력 확대, 산학연 플랫폼을 통한 생태계 구축 방안 등 다양한 의견이 제시됐다. 참가자들 간 열띤 토론과 의견 교환도 이어졌다.
변주영 IGC운영재단 대표이사는 마무리 발언을 통해 “이번 워크숍은 내부 구성원과 대학, 경제청이 함께 참여해 IGC의 미래 전략을 논의했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로 IGC가 세계 수준의 글로벌 교육·연구 플랫폼으로 도약할 수 있도록 실행력 있는 전략을 만들어 가겠다”고 말했다.
IGC운영재단은 이번 워크숍에서 도출된 의견을 토대로 비전과 전략 체계를 구체화하고 다음 달 2일 IGC 대강당에서 시장, 관계기관, 대학 총장단 및 시민들이 참여하는 ‘IGC 비전 선포식’을 개최할 예정이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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