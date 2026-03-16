남양주시, 청년 맞춤 ‘취업성공 프로젝트’ 운영
경기 남양주시는 16일부터 지역 내 청년 구직자의 취업 역량 강화를 위한 ‘2026 취업성공 프로젝트 1기’ 교육을 본격 운영한다.
‘취업성공 프로젝트’는 변화하는 채용 환경에 대응해 청년들의 실질적인 취업 준비를 돕기 위한 맞춤형 취업 지원 프로그램이다.
교육 과정은 경험 정리, 입사지원서 작성법 및 컨설팅, 면접 전략 특강, 1분 자기소개 실습, 모의면접 컨설팅 등으로 구성됐다.
전문 강사가 1대 1 맞춤 컨설팅을 제공해 교육생 개개인이 강점과 경험을 체계적으로 정리하고, 실제 채용 과정에 바로 활용할 수 있도록 취업 전략을 제시한다.
이번 1기 과정에는 총 37명의 청년이 신청해 높은 관심을 보였다. 시는 심사를 거쳐 관내에 주민등록을 둔 19~39세 청년 구직자 18명을 최종 선발했다.
시는 교육 수료자를 대상으로 참여 수당 10만 원을 지급하며, 취업 성공 시 취업 성공수당 10만원을 지역사랑상품권으로 추가 지원해 구직 활동에 대한 동기를 높일 계획이다.
시 관계자는 “3월을 시작으로 5월, 7월, 9월 총 4기에 걸쳐 프로그램을 지속 운영해 더 많은 청년에게 취업 지원 기회를 제공할 예정”이라고 밝혔다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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